L’emergenza climatica che non è un’emergenza

I dati scientifici dimostrano che l'emergenza climatica non è reale e che i tentativi di porvi rimedio si sono rivelati vani.

Lo scorso 28 Novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui “si dichiara un’emergenza climatica e ambientale e si dichiara il proprio impegno a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi”.

In accordo con la definizione data dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, ente delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici), il clima è una media delle condizioni meteorologiche fatta su 30 anni; affrontarlo come emergenza è esattamente l’opposto di quanto andrebbe fatto, ovvero una strategia pianificata con cura e portata avanti con costanza.

Su cosa si basa la risoluzione e cosa propone? Quali sono i dati effettivamente riscontrabili?

Emergenza climatica: ma perché?

Le più importanti associazioni scientifiche sono concordi nel confermare che le osservazioni a livello globale mostrano una Terra che sta diventando più verde e non deserta, non c’è alcun aumento di frequenza o intensità di fenomeni climatici estremi come uragani o cicloni, tornado, siccità, o incendi e che l’estensione dei ghiacci al Polo Sud, riserva del 90% dei ghiacciai terrestri, non sta certo diminuendo. Anche la NOAA, Associazione governativa americana per lo studio degli oceani e dell’atmosfera, di indubbia caratura scientifica, sottolinea che “né le nostre proiezioni modellistiche per il 21esimo secolo, né le nostre analisi delle tendenze degli uragani atlantici e dell’attività delle tempeste tropicali supportano l’idea che il riscaldamento indotto dai gas serra porti a grandi aumenti delle tempeste tropicali o del numero complessivo di uragani nell’Atlantico” [traduzione dal sito della NOAA, ndr].

Anche limitando l’attenzione all’interno dei confini italiani, i ricercatori che studiano la piovosità nel nostro Paese non osservano alcuna variazione significativa e sostengono che le “bombe d’acqua” sono un’espressione d’effetto che non trova riscontro nella realtà. Questi dati, che andrebbero letti fuori dalla chiave preferenziale o emozionale del momento, non sono quasi mai portati all’attenzione della comunità.

Ma ritorniamo alla domanda circa i contenuti della risoluzione e sondiamola.

Il paradosso dei veicoli elettrici

Tra le azioni proposte dalla risoluzione del Parlamento europeo si legge “la sostituzione del parco veicoli con veicoli a emissioni zero”. Assumendo che i veicoli considerati ad emissioni zero siano i veicoli elettrici, si deve ricordare che tali veicoli non emettono gas di scarico in quanto utilizzano energia elettrica, ma le emissioni avvengono al momento della produzione dell’energia elettrica utilizzata: un veicolo elettrico che si muovesse in Germania utilizzerebbe elettricità prodotta per circa il 40% da carbone, difficilmente giudicabile ad emissioni zero!

Andrebbe meglio in Italia ove la quota di elettricità prodotta da carbone è attorno al 10% mentre circa il 40% e’ prodotta da fonti rinnovabili.

Investimenti e tasse verdi

Chiarito cosa dicono le osservazioni, dietro tale mozione ci deve essere altro ed infatti si legge che viene invocata “una profonda riforma delle sue (dell’Unione europea) politiche di investimento nei settori dell’agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture”. Verrebbero quindi dedicate ingenti risorse, anche economiche, a contrastare un caos climatico, che abbiamo visto non essere supportato dalle osservazioni scientifiche, in una situazione di emergenza che tipicamente abbassa le attenzioni sulle modalità di gestione delle risorse stesse. Una situazione che faciliterebbe certi Amministratori ad una gestione “disinvolta” dei capitali, sottratti da altre voci di spesa o come nuove tasse “verdi”, quasi raddoppiate in Europa negli ultimi 20 anni e prossime oramai a 300 miliardi di Euro all’anno, senza peraltro avere un equivalente aumento degli investimenti dedicati alla difesa ambientale.

Purtroppo, mi auguro di sbagliarmi, ma mi sovviene la mala gestione dei capitali avvenuta con l’incentivazione al fotovoltaico quando grazie ai vari Conto Energia sono stati prelevati 6,7 miliardi di euro per 20 anni dalla tasche degli italiani con tempistiche e modalità alquanto criticabili: nell’anno in cui in Italia si installavano quasi 10 GW di fotovoltaico a costi elevatissimi ma garantendo ai grossi investitori un guadagno che in alcuni casi oltrepassava il 20% del capitale investito, in Cina, Paese da cui proveniva la gran parte dei moduli utilizzati in Italia e con una popolazione di oltre 20 volte la nostra, si installavano 300 MW, cioè meno di un trentesimo del nostro istallato! Ora che i costi di tale tecnologia sono più competitivi, in Italia sono esauriti i fondi da dedicare all’incentivazione e nel 2018 sono stati installati 440 MW mentre in Cina si parla di oltre 44 GW, 100 volte di più! Oltretutto, nonostante tale ingente esborso da parte del consumatore, non siamo neanche stati capaci di sviluppare una filiera italiana del fotovoltaico finanziando invece le aziende cinesi, tanto che oggi ben 8 tra i maggiori 10 produttori mondiali di moduli sono cinesi. Siamo sicuri che questa sia la miglior pianificazione per il beneficio dei contribuenti?

Il caos climatico? Inesistente

Invece di contrastare l’inesistente caos climatico, per salvaguardare l’ambiente e la salute umana non sarebbe forse più opportuno, solo per fare qualche esempio nostrano, garantire sicurezza ed orari dei treni pendolari e dei mezzi pubblici, anziché aumentarne il prezzo dei biglietti o obbligare sempre il solito contribuente a cambiare auto in nome di una dubbia riduzione delle emissioni?

In questi giorni è in corso a Madrid la COP 25, incontro di tutti Paesi della Terra per discutere dei cambiamenti climatici: auguriamoci che più che un’emergenza climatica dichiarata sulla base di osservazioni inesistenti, possa fare da sfondo a qualsiasi riflessione il pensiero del grande scienziato italiano Alessandro Volta: “Il linguaggio dell’esperienza è più autorevole di tutti i ragionamenti; i fatti possono distruggere i nostri raziocinii, non viceversa”.