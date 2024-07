Sono attesi ritardi e non pochi problemi per lo sciopero degli aerei di oggi, 5 luglio 2024, ma per fortuna non mancano dei voli garantiti.

Oggi si prospetta una giornata di fuoco per tutti coloro che devono prendere un volo, perché lo sciopero degli aerei del 5 luglio 2024 interessa diversi aeroporti e, come di consueto, risulterà non solo in numerosi ritardi, ma anche nella cancellazione di alcuni viaggi. Per fortuna però non mancano alcuni voli garantiti.

Sciopero degli aerei: gli aeroporti interessati

Sono in tutto cinque gli aeroporti che oggi, in data 5 luglio 2024, prenderanno parte agli scioperi che avranno inizio dalle 13:00 fino alle 17:00, ecco quali sono:

Aeroporto di Roma Fiumicino

Aeroporto di Milano Malpensa

Aeroporto di Milano Linate

Aeroporto di Bologna

Aeroporto di Venezia

Lo sciopero di oggi è stato organizzato da numerose sigle sindacali e riguarda tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Sciopero degli aerei: i voli garantiti

Durante la durata dello sciopero ci saranno comunque delle fasce orarie di tutela dei voli che vanno dalle 7:00 alle 10:00 per quanto riguarda la mattina e dalle 18:00 alle 21:00 per la sera. In queste due fasce devono essere comunque garantiti dei viaggi, ma al momento l’ENAC non ha ancora comunicato nel dettaglio l’elenco dei voli garantiti.

Ritardi e cancellazioni

Lo scioperò porterà sicuramente a ritardi e alla cancellazione di numerosi voli, per questo motivo è consigliabile tenere d’occhio i voli contattando l’operatore o l’assistenza in modo tale da riuscire ad avere qualche informazione in più in merito.