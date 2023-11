Sciopero: Della Vedova (+Eu), 'Salvini inadeguato ma Landini rispetti Garante'

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Nella baruffa tra Salvini e Landini sto con il secondo: i toni e le parole usate dal vice-premier leghista non sono compatibili con il suo ruolo istituzionale di ministro dei Trasporti. Ma se l'autorità di garanzia dice che quello di venerdì non ha...

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "Nella baruffa tra Salvini e Landini sto con il secondo: i toni e le parole usate dal vice-premier leghista non sono compatibili con il suo ruolo istituzionale di ministro dei Trasporti. Ma se l'autorità di garanzia dice che quello di venerdì non ha le caratteristiche tecniche di uno sciopero generale, e dunque non può avvalersi delle deroghe previste, c'è poco da protestare, negoziare o minacciare disobbedienze civili: chi lo ha indetto si deve attenere alle regole, punto. E questo non ha nulla a che vedere con il sacrosanto diritto di sciopero né con le salvinate”. Lo dice in un’intervista al Giornale il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

"Da anni ormai la Cgil ha assunto sempre più un profilo da soggetto politico a tutto tondo: è diventata un'agenzia del consenso, perdendo progressivamente il proprio ruolo sociale primario. Il punto di svolta è stato quando il numero dei pensionati iscritti al sindacato ha superato quello dei lavoratori. Due categorie che hanno interessi e controparti assai diverse: se rappresenti i pensionati, il tuo interlocutore è la politica, governo e Parlamento, e il tuo focus sono le leggi di riforma e di bilancio. Quindi – conclude Della Vedova – devi puntare al consenso politico e perdi progressivamente incisività sui luoghi di lavoro, sulla politica industriale e nel confronto con le associazioni datoriali”.