Il motivo dello sciopero

Il sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome, tra cui Usb e Sgb, avrà luogo venerdì 23 maggio e coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane. Questa azione di protesta si estenderà per l’intera giornata e avrà un impatto significativo non solo sulle ferrovie, ma anche sul trasporto pubblico locale.

Le motivazioni alla base di questa mobilitazione non sono state specificate, ma si inseriscono in un contesto di crescente tensione tra le organizzazioni sindacali e la dirigenza del Gruppo FS.

Disagi previsti e fasce garantite

Durante lo sciopero, i passeggeri dovranno affrontare disagi nella circolazione ferroviaria. Trenitalia ha già comunicato le fasce orarie garantite, che coprono i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Queste fasce sono state stabilite per minimizzare l’impatto sui pendolari e sui viaggiatori che necessitano di spostarsi durante le ore di punta. Anche nel trasporto regionale, sono stati previsti servizi essenziali, con orari simili a quelli del trasporto a lunga percorrenza.

Informazioni per i passeggeri

Per coloro che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero, Trenitalia offre la possibilità di richiedere un rimborso. I passeggeri possono farlo fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, mentre per i treni Regionali il termine è fissato alle ore del giorno precedente allo sciopero. Inoltre, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, in base alla disponibilità dei posti. Per ulteriori dettagli, i viaggiatori possono consultare il sito ufficiale di Trenitalia, dove sono disponibili informazioni aggiornate sulle modalità di svolgimento dello sciopero a livello locale e nazionale.