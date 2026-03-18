Scomparsa della piccola Kata: aggiornamenti a Chi l'ha visto?

La puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, riprende alcuni casi che hanno sollevato forti interrogativi nell’opinione pubblica. In onda mercoledì 18 marzo a partire dalle 21.20 su Rai 3, la trasmissione dedica spazio alla scomparsa della piccola Kata e ad altri filoni di indagine che si intrecciano tra denunce, audio e documenti inediti. Il programma si propone come luogo di confronto tra familiari, investigatori e telespettatori, raccogliendo segnalazioni e appelli che potranno fornire nuovi spunti alle autorità competenti.

In studio sarà presente la madre della bambina, che rilancia la richiesta di approfondire ogni pista utile per ricostruire la vicenda. Tra le preoccupazioni principali c’è la possibilità che la minore sia stata oggetto di traffici o di adozione illegale, ipotesi che alimentano l’urgenza delle ricerche. Oltre agli aggiornamenti sui singoli casi, il programma illustrerà documenti inediti e raccoglierà testimonianze dirette, invitando il pubblico a fornire informazioni utili in forma anonima o diretta.

La vicenda di Kata: piste e interrogativi

La storia della piccola Kata viene richiamata con un’attenzione puntuale sulle circostanze del suo allontanamento dall’ex hotel Astor di Firenze, dove viveva insieme alla famiglia. La sparizione, avvenuta circa due anni e mezzo fa, rimane avvolta da molte incognite: chi l’ha portata via e con quali finalità? Le autorità hanno seguito diverse tracce ma continuano a mancare risposte definitive. Il racconto del programma vuole mettere in evidenza non solo la cronologia degli eventi ma anche le zone d’ombra che permangono, per stimolare nuova collaborazione tra inquirenti e cittadini e per rinnovare l’attenzione su una vicenda che ancora non ha avuto un epilogo.

Prove e testimonianze

Tra gli elementi che saranno analizzati ci sono segnalazioni arrivate dai telespettatori e testimonianze mai rese pubbliche fino ad ora: videotestimonianze, dichiarazioni e documenti che potrebbero offrire spunti per ricostruire gli ultimi movimenti della famiglia. Il programma mostrerà materiali che gli autori definiscono inediti, cercando di collocarli nel quadro investigativo già esistente. L’obiettivo è far emergere eventuali collegamenti trascurati, verificare la credibilità delle piste e comprendere se siano necessarie ulteriori attività investigative, incluse verifiche amministrative sul presunto ricorso a canali di adozione non conformi.

Il caso Cinturrino: audio e contestazioni

Un altro filone affrontato nella puntata riguarda l’assistente capo noto come Cinturrino, al centro di un’inchiesta che ha portato a pesanti contestazioni. Tra gli elementi più clamorosi vi è un audio in cui l’agente sembra parlare di droga e viene implicato il ritrovamento di denaro nascosto nella cover del cellulare di un giovane tunisino fermato. Le accuse mosse a suo carico comprendono falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio, e le indagini si sono allargate a includere altri operatori di polizia. Il servizio vuole mettere a fuoco come questi elementi siano stati raccolti e quali conseguenze proceduralmente e socialmente possano avere per il rapporto tra forze dell’ordine e comunità.

L’inchiesta “Chef Milza” e gli appelli finali

Infine, la trasmissione dedicherà spazio all’indagine sul cosiddetto “Chef Milza”, accusato di aver pianificato l’omicidio della compagna per ottenere il premio di un’assicurazione. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità che vi siano altre vittime o collegamenti non ancora emersi, e la puntata offrirà testimonianze inedite che potrebbero aiutare a chiarire responsabilità e dinamiche. Come di consueto, non mancheranno gli appelli dei familiari delle persone scomparse e le segnalazioni del pubblico: ogni informazione può risultare decisiva, e il confronto mediatico vuole sollecitare nuove piste investigative e la collaborazione di chiunque abbia elementi utili.