A un anno dalla scomparsa di Kata, avvenuta il 10 giugno 2023 a Firenze, spunta un nuovo video della bambina che potrebbe aiutare gli investigatori che ancora lavorano sul caso.

Il nuovo video sulla scomparsa di Kata

Le indagini, coordinate dalla procura fiorentina, si svolgono in parallelo a quelle della famiglia, coadiuvate dalla criminologa Stefania Sartorini.

La criminologa e la madre della bambina scomparsa hanno potuto visionare nelle scorse settimana parte dei filmati delle videocamere dell’hotel Astor, da dove Kata è scomparsa.

Racconta la criminologa: “Alle 15:15 del 10 giugno Kata sale la rampa delle scale che l’avrebbe portata al secondo piano, poi si ferma e riscende.”

I due uomini sospetti

Dopo aver deciso di non salire più al secondo piano, Kata scende fino al piano terra per entrare poi nel corridoio dell’hotel che porta al cortile sul retro. Continua la criminologa, svelando un dettaglio inquietante ripreso dalla telecamera: “Quello che fa rabbrividire, però, sono i due uomini che pochi secondi dopo il ripensamento di Kata, scendono dal secondo piano e seguono la bambina all’interno. Poi più il nulla, la piccola non si vedrà più.”

Non si sa dunque cosa sia accaduto dopo l’ingresso di Kata nel corridoio, non si sa nemmeno se la bambina abbia mai raggiunto il cortile sul retro.