La scomparsa di Maria Denisa Adas

Maria Denisa Adas, una giovane donna di 30 anni originaria della Romania e residente a Roma, è scomparsa da tre giorni a Prato. Le ultime notizie risalgono alla sera del 16 maggio, quando ha effettuato una chiamata alla madre, apparendo tranquilla. Da quel momento, il suo silenzio ha destato preoccupazione tra familiari e amici, portando la madre a denunciare la scomparsa alle autorità.

Le indagini della procura

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, ritenendo che la donna potesse temere per la propria incolumità. Gli investigatori stanno esaminando le ultime tracce di Maria Denisa, partendo dalla zona di via Ferrucci, dove si trovava il residence in cui alloggiava. La sua auto, una Fiat 500, è stata trovata parcheggiata nel cortile del residence, ma la donna non è più stata vista dopo aver incontrato un cliente venerdì sera.

Dettagli inquietanti

Le circostanze della scomparsa sono avvolte nel mistero. Nella stanza di Maria Denisa, gli inquirenti hanno trovato molti dei suoi vestiti e almeno due valigie mancanti, insieme a una coperta che la donna portava sempre con sé. Inoltre, la borsa non era presente, mentre i trucchi erano rimasti nel bagno. La chiave della stanza era insolitamente lasciata all’interno della porta, suggerendo un’uscita repentina. Le telecamere di sicurezza del residence, purtroppo, non funzionavano, rendendo difficile ricostruire gli eventi di quella notte.

Appelli e ricerche

Le forze dell’ordine stanno attivamente cercando informazioni sulla scomparsa di Maria Denisa. Gli investigatori hanno già interrogato il cliente che la donna ha incontrato, il quale ha fornito un alibi per quella sera. Le ricerche continuano, con l’invito da parte di Penelope Toscana a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti. La comunità è in allerta, sperando in un esito positivo per la giovane donna.