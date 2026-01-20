Un giovane 26enne, scomparso ieri mentre era a pesca lungo il fiume Adigetto ad Adria, è stato ritrovato senza vita oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco. Le ricerche, partite nella notte, si sono concluse in maniera tragica con il recupero del corpo dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto.

Ricerche disperate e cordoglio della comunità

Le ricerche erano iniziate nelle prime ore della notte, intorno alle 2, con l’impiego di droni del nucleo Sapr e l’elicottero Drago 1 dei Vigili del fuoco di Venezia. I sommozzatori hanno passato al setaccio l’intero tratto del canale, mentre i familiari e gli amici del giovane attendevano notizie con apprensione.

Il giovane, che il 9 gennaio aveva compiuto 27 anni, si era recato a pescare nella zona parcheggiando la sua auto vicino alla chiesa del Passetto; durante la notte, i carabinieri avevano già rinvenuto la sua attrezzatura da pesca sotto il ponte. Diplomato all’Ipsar Alberghiero nel 2017, lascia la mamma, il papà, il fratello Gianluca e il gemello Lorenzo.

Scomparso nel Rodigino, epilogo tragico delle ricerche: il 26enne trovato morto

Oggi pomeriggio, intorno alle 16, i Vigili del fuoco di Rovigo hanno localizzato il corpo senza vita di Davide Spunton, il giovane scomparso ieri mentre era a pesca lungo il greto del fiume Adigetto, ad Adria. L’individuazione è stata possibile grazie all’uso di un ecoscandaglio montato sull’imbarcazione dei soccorritori. Successivamente, i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto hanno recuperato il corpo dal fondo del canale, a circa 100 metri dal punto in cui il ragazzo era stato visto per l’ultima volta, sul lato di Cavarzere.