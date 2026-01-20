“Dal 3 dicembre”, Melissa Acani scomparsa nel nulla: paura per la giovanissima

Resta senza risposta la scomparsa di Melissa Acani, 22 anni, di origini albanesi e residente a Livigno con la famiglia, sparita lo scorso 3 dicembre. Negli ultimi giorni la sua assenza ha suscitato crescente preoccupazione, con appelli diffusi dai genitori e sostenuti anche dal sindaco del paese, Remo Galli, nella speranza di ottenere informazioni utili al ritrovamento della giovane.

Melissa Acani scomparsa nel nulla: dettagli utili per il riconoscimento

Melissa è alta circa 1,75 m, pesa circa 80 kg, ha capelli rossi e occhi azzurri, una cicatrice sulla testa e deambula con difficoltà a causa di un incidente subito all’età di 13 anni. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero “Napapijri” bucato nella parte posteriore, pantaloni blu scuro con scritta “Ioco”, scarpe da ginnastica bianche e una fascia rosa sulla testa. Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza che chiunque abbia informazioni possa contattare le autorità competenti, contribuendo a fare luce sul mistero della sua sparizione.

La famiglia, dopo essersi rivolta all’Associazione Penelope Lombardia, ha deciso di contattare anche la trasmissione Rai 3 “Chi l’ha visto?”, confidando che la diffusione nazionale possa offrire nuovi spunti. “Aiutateci a ritrovarla“, è l’accorato invito rilanciato dal programma, accompagnato dalla fotografia e dai dettagli identificativi di Melissa.

Tra le segnalazioni più rilevanti, una indica la possibile presenza della ragazza alla stazione Termini di Roma, considerata attendibile poiché la giovane conosce bene la città. Un episodio recente ha inoltre aumentato l’angoscia dei familiari: la madre avrebbe provato a contattarla telefonicamente dopo aver visto il suo profilo online, ma la chiamata è stata bloccata, e non si sa se lo smartphone sia ancora nelle mani della ragazza.