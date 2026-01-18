La scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, potrebbe aver trovato una svolta drammatica: nella mattinata del 18 gennaio, un cadavere sarebbe stato rinvenuto nella sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire la vicenda e identificarne le responsabilità.

Scomparsa Federica Torzullo: tracce di sangue e contraddizioni del marito

Gli inquirenti nello scorse ore avevano già rilevato numerose tracce ematiche sia all’interno della casa dei coniugi che nell’azienda e sui mezzi in uso a Carlomagno, come confermato dalla Procura di Civitavecchia. Le prime evidenze, per gravità e concordanza, hanno spinto il marito di Federica a essere iscritto nel registro degli indagati.

Le videocamere di sorveglianza mostrerebbero che la donna non ha lasciato la casa dall’8 gennaio, mentre Carlomagno sarebbe uscito la mattina successiva portandosi al lavoro, con versioni sui suoi movimenti giudicate dagli inquirenti contraddittorie. Gli investigatori cercano ora di ricostruire in maniera completa la vicenda, accertare eventuali responsabilità aggiuntive e chiarire il movente che ha portato alla tragica scoperta.

Scomparsa Federica Torzullo, svolta nelle indagini: trovato un cadavere nell’azienda del marito

Potrebbe esserci una svolta nel giallo della scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, di cui non si avevano più notizie dall’8 gennaio. Secondo le indiscrezioni dell’Adnkronos, nella mattinata di oggi domenica 18 gennaio, le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto un cadavere presso la sede dell’azienda di proprietà del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via comunale di San Francesco.

Le operazioni di recupero e identificazione del corpo sono ancora in corso, e dalle prime rilevazioni sembrerebbe trattarsi solo di una parte del cadavere. I Carabinieri hanno avviato immediatamente tutte le procedure investigative sul posto per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.