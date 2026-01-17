La scomparsa di Federica Torzullo continua a tenere alta l’attenzione degli investigatori. A più di una settimana dall’ultimo contatto, le ricerche si concentrano su aree chiave del territorio di Anguillara Sabazia, mentre l’inchiesta sul presunto femminicidio entra in una fase decisiva.

Scomparsa Federica Torzullo: il marito indagato e la testimonianza chiave

L’unico indagato per omicidio, al momento, è il marito Claudio Carlomagno.

Negli ultimi giorni i carabinieri hanno passato nuovamente al setaccio sia l’azienda dell’uomo, che si occupa di movimentazione di materiali edili, sia la villetta dove la coppia viveva, già posta sotto sequestro.

Sotto analisi anche il cronotachigrafo dei camion della ditta, lo strumento che consente di ricostruire con precisione tempi di guida, soste e percorsi effettuati. A rafforzare il quadro investigativo c’è la testimonianza di un collega di Carlomagno, che ha raccontato a Dentro La Notizia di averlo visto il pomeriggio del 9 gennaio nel deposito dei mezzi: “L’ho visto venerdì intorno alle 14.15… stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua“.

L’uomo ha precisato che “il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando“, aggiungendo di non aver mai assistito a litigi pubblici tra i coniugi e di sperare che la scomparsa sia solo temporanea. Intanto, tra i reperti trovati durante i sopralluoghi figurano anche un paio di guanti neri in silicone, ora al vaglio degli investigatori, mentre l’inchiesta potrebbe essere vicina a un punto di svolta.

Scomparsa Federica Torzullo: cellulare localizzato in una discarica, spuntano guanti neri

Di Federica Torzullo, 41 anni, non si hanno più notizie dall’8 gennaio scorso. La donna è sparita da Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, e le ricerche non si sono mai fermate. In queste ore i carabinieri, affiancati dai militari del Ris, stanno concentrando l’attenzione su un’area ben precisa: una discarica di materiali edili e un’ex cava poco distante dal centro abitato.

Qui sono stati effettuati nuovi sopralluoghi, con scavi manuali tra i cumuli di detriti e controlli dall’alto tramite droni, oltre all’uso dei metal detector. Secondo fonti investigative, sarebbero emersi “elementi utili alle indagini” e “tracce riconducibili alla donna“.

Nella stessa zona, come riferito dalla trasmissione Dentro la notizia, il telefono di Federica si sarebbe agganciato a una cella telefonica tra la discarica e la cava, dettaglio che rafforza l’ipotesi che le ricerche si stiano muovendo nella direzione giusta. Un lavoratore del posto ha spiegato: “Stanno cercando la cella del cellulare di Federica che si è agganciata tra la discarica e la nostra cava. La zona è quella, mi sembra il 9 gennaio“.

Durante i sopralluoghi nei pressi della discarica e della cava, gli investigatori avrebbero rinvenuto un paio di guanti neri in silicone, attualmente sottoposti ad accertamenti per verificare la presenza di eventuali tracce utili alle indagini. Questo reperto potrebbe fornire nuovi elementi sul destino di Federica Torzullo.