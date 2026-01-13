La scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia ha scosso la comunità locale. La donna, 41 anni, non è stata più vista dall’8 gennaio, e il marito Claudio Carlomagno è ora indagato per omicidio. Le indagini, ancora in corso, mirano a chiarire le circostanze della sparizione. A sollevare ulteriori interrogativi sono le parole di un vicino di casa.

Scomparsa di Federica Torzullo: il marito sotto inchiesta

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia scomparsa l’8 gennaio scorso, è attualmente indagato per omicidio. La procura di Civitavecchia, coordinando le indagini, ha disposto il sequestro dell’auto e del cellulare dell’uomo, mentre i carabinieri proseguono con rilievi e approfondimenti su tutte le piste possibili, inclusa quella di un possibile femminicidio.

Il giorno dopo la scomparsa, il marito avrebbe denunciato la sparizione, ma le sue dichiarazioni non hanno convinto gli investigatori. Come riportato da Roma Today, le ricerche si sono estese oltre l’abitazione e il lago di Bracciano: i carabinieri avrebbero controllato la sede della Carlomagno Srl e altri impianti della zona, inclusa una struttura per il trattamento dei rifiuti inerti frequentata dall’uomo per lavoro.

Scomparsa Federica Torzullo, parla il vicino di casa: “Li ho visti litigare prima di Natale”

Un vicino di casa ha fornito ai cronisti dettagli significativi sulla vita quotidiana della coppia. “Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa. Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi”, viene riportato da La Presse.

L’uomo ha inoltre riferito di conoscere la situazione familiare: “Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l’affido del bambino”. Il vicino ha aggiunto un giudizio personale sul marito: “In ogni caso, lui non mi è mai piaciuto. Chi alza la voce non ha argomentazioni. Se alzava anche le mani? Non lo so”, sottolineando la tensione percepita tra i due.