Il dibattito si infiamma in Puglia per gli sconti sui voli in vista della finale di Champions League.

Un’iniziativa controversa

La recente proposta di sconti sui voli Foggia-Monaco ha scatenato un acceso dibattito in Puglia, in particolare tra le forze politiche. L’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha annunciato tramite un post sui social che i tifosi dell’Inter potranno usufruire di un sconto del 50% sui voli per la finale di Champions League, prevista per il 31 maggio.

Questo annuncio, condiviso anche dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sollevato interrogativi e critiche da parte dell’opposizione.

Dettagli dell’offerta

Piemontese ha specificato che i tifosi possono utilizzare il codice ‘apuliagate’ per ottenere il biglietto scontato. Tuttavia, ha anche chiarito che questa promozione non è limitata solo alla finale di Champions League, ma è stata annunciata dalla compagnia aerea già dal 26 aprile per lanciare la nuova rotta. Nonostante ciò, la tempistica dell’annuncio ha fatto sorgere sospetti sulla reale motivazione dietro questa iniziativa.

Le critiche dell’opposizione

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale, Paride Mazzotta, ha espresso il suo disappunto, definendo l’iniziativa come un intervento spot che favorisce i tifosi foggiani a scapito degli altri. Secondo Mazzotta, non c’è stata alcuna programmazione da parte di Aeroporti di Puglia, e questo solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità della decisione. Anche il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto chiarezza, suggerendo che l’annuncio potrebbe essere un mero espediente elettorale.

Implicazioni politiche

La questione degli sconti sui voli ha messo in luce le tensioni politiche in Puglia, con accuse di favoritismi e mancanza di programmazione. La situazione è ulteriormente complicata dalla prossimità delle elezioni, rendendo l’argomento particolarmente sensibile. I cittadini pugliesi si trovano ora a interrogarsi sulla legittimità di tali iniziative e sul loro impatto reale, non solo per i tifosi dell’Inter, ma per tutti coloro che utilizzano l’aeroporto di Foggia.