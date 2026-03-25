Scontri a Bar Centrale, Rosanna Lambertucci e Serena Bortone: retroscena e social

Scopri i momenti chiave degli scontri tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone a Bar Centrale e il retroscena sociale che avrebbe creato un malessere dietro le quinte

Negli studi di Rai Uno il clima tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone è passato da cordiale a teso, con discussioni in diretta che hanno poi trovato ampia eco sui social. Le due opinioniste si erano già incontrate in occasione della partecipazione a Oggi è Un Altro Giorno nel 2026, ma è sul programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, Bar Centrale, che le divergenze si sono accentuate. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul nuovo numero di Chi, alcune frizioni sarebbero sfociate in un vero e proprio malessere percepito dietro le quinte e condiviso con il gruppo di lavoro.

Al centro della vicenda c’è anche la reazione del pubblico online: i video delle accese discussioni sono diventati virali e molti utenti hanno preso posizione a favore di Serena Bortone. La situazione ha generato un contraccolpo emotivo per Rosanna Lambertucci, che a quanto pare avrebbe confidato il suo disappunto ai colleghi, pur mantenendo toni concilianti nelle dichiarazioni ufficiali. L’attenzione mediatica e il passaparola digitale hanno amplificato i contenuti delle trasmissioni, trasformando semplici dibattiti in episodi commentati e analizzati da spettatori e cronisti.

Gli scontri andati in onda

Le schermaglie tra le due opinioniste non sono state sporadiche: si contano almeno tre episodi in cui le posizioni si sono scontrate apertamente. Il primo confronto, avvenuto lo scorso novembre, ha riguardato temi di ruolo femminile e maternità, quando Lambertucci ha difeso un approccio più tradizionale e ha evocato la centralità della maternità come valore sociale; la replica di Bortone è stata netta e decisa. Nei mesi successivi, a dicembre, un altro confronto ha riguardato gli stereotipi di genere e le disparità salariali, con opinioni contrapposte che hanno acceso il dibattito.

I passaggi più discussi

Un terzo episodio, verificatosi lo scorso febbraio, ha visto le due commentare un caso di bullismo nei confronti di un bambino di otto anni che pratica danza: Bortone ha collegato la derisione a dinamiche di omofobia e discriminazione, mentre Lambertucci ha sostenuto che la diversità percepita non equivalga a orientamento sessuale, sottolineando un approccio culturale diverso nella lettura del fenomeno. Questi momenti sono serviti a mettere in luce non soltanto opinioni diverse, ma anche modi differenti di interpretare concetti come identità, stereotipo e ruolo sociale.

Reazioni social e retroscena giornalistici

Sui social network il sentiment si è schierato in gran parte dalla parte di Serena Bortone, con commenti che sottolineano la sua capacità di replicare con fermezza alle affermazioni contrapposte. Commenti come “Serena sei un mito” o apprezzamenti per la sua capacità di smontare argomentazioni ritenute inesatte hanno contribuito a costruire un’immagine favorevole. Al contempo, i giudizi online hanno alimentato il senso di disagio lamentato dalla Lambertucci, che avrebbe notato come gran parte del pubblico digitale ricompensasse le posizioni della collega.

Il report di Chi e le confidenze

Il servizio del settimanale Chi, illustrato da Giuseppe Candela, ha rilanciato il dettaglio secondo cui Lambertucci avrebbe espresso il proprio turbamento al team, nonostante un atteggiamento pubblico più misurato. La notizia, accompagnata da un post di Candela del 25 marzo 2026, ha messo in evidenza come il confronto televisivo abbia una ricaduta concreta sulle dinamiche interne alla redazione e sull’ambiente lavorativo, trasformando il dibattito in un elemento di attenzione per produttori e colleghi.

Implicazioni per il programma e possibili sviluppi

Nonostante le tensioni, i confronti tra Lambertucci e Bortone hanno contribuito ad aumentare la visibilità di Bar Centrale: i filmati dei momenti più accesi sono diventati materiale condiviso e commentato, portando ascolti e dibattito. Resta da capire se la produzione adotterà strategie per stemperare il clima in studio o se sfrutterà la polarizzazione per mantenere l’attenzione del pubblico. Nel frattempo, i protagonisti continuano a confrontarsi in televisione e a gestire le ripercussioni emotive e professionali che sono emerse dopo gli scontri.