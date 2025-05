Il caos del ddl sul fine vita

Il dibattito sul ddl riguardante il fine vita sta generando forti tensioni all’interno del Parlamento italiano. I relatori Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia) non hanno presentato il testo unificato come previsto, alimentando il malcontento tra le forze politiche, in particolare tra le opposizioni.

Il senatore del Partito Democratico, Alfredo Bazoli, ha espresso la sua frustrazione abbandonando i lavori del Comitato ristretto, accusando la maggioranza di voler solo perdere tempo e di non voler affrontare le questioni in modo serio.

Le reazioni delle opposizioni

La situazione è ulteriormente complicata dalla decisione di Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra di lasciare il Comitato. La Cucchi ha dichiarato che la destra sta prendendo in giro il Parlamento, evidenziando la mancanza di un testo condiviso. Zanettin ha confermato che, contrariamente alle aspettative, non c’è attualmente un accordo tra le forze politiche, nonostante il Comitato fosse stato convocato per presentare un testo unificato. La situazione si fa sempre più tesa, con i membri del Comitato che si interrogano su come procedere senza una base comune.

Nuove proposte e rischi di bocciatura

In un contesto già difficile, è emersa la notizia di un nuovo disegno di legge sul fine vita presentato dalla senatrice Maria Stella Gelmini. Questo nuovo testo potrebbe essere abbinato a quelli già in discussione, complicando ulteriormente il panorama legislativo. I commissari temono che, se non si raggiunge un accordo, si potrebbe arrivare in Aula a metà luglio con un testo che rischia di essere bocciato dalla maggioranza. La situazione è quindi critica e richiede un intervento immediato per evitare che il dibattito sul fine vita si trasformi in un ulteriore motivo di scontro politico.