Scontro tra Trump e Iran: ultimatum sullo Stretto di Hormuz e escalation di attacchi

La crisi tra Stati Uniti e Iran ha conosciuto un nuovo picco dopo che il presidente Donald Trump ha imposto a Teheran un ultimatum per riaprire il Stretto di Hormuz, stabilendo come scadenza martedì alle 20:00. In risposta, l’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro obiettivi nella regione, colpendo Paesi del Golfo e infrastrutture che controllano il flusso energetico. Questo scambio di minacce e azioni militari ha complicato i tentativi di mediazione e alimentato preoccupazioni economiche a livello globale.

La proposta di pace, il rifiuto di Teheran e il ruolo di Islamabad

Secondo fonti internazionali, il piano di pace noto come “Islamabad Agreement” era stato elaborato dal Pakistan e prevedeva una soluzione in due fasi: un cessate il fuoco immediato seguito da un accordo più ampio, con la riapertura del Stretto di Hormuz entro 15-20 giorni. L’Iran, tuttavia, ha scartato l’ipotesi di riaprire il passaggio per una tregua temporanea, presentando una controproposta in 10 punti che richiede, tra l’altro, un protocollo per la sicurezza della navigazione, la ricostruzione e la rimozione delle sanzioni.

Perché il piano non è stato accettato

Teheran ha definito insufficiente qualsiasi intesa che non garantisca una soluzione definitiva ai danni subiti e alle pressioni economiche. Nel suo documento, l’Iran chiede garanzie concrete: fine delle ostilità nella regione, misure per la protezione delle rotte marittime e un calendario per la ricostruzione. Per Washington, invece, l’offerta pakistana rappresentava una possibile via d’uscita a breve termine, ma non ha convinto le parti in causa.

L’escalation militare e l’operazione di soccorso

Il conflitto sul campo si è intensificato nei giorni successivi: l’Iran ha lanciato missili e droni verso Israele, Kuwait e Emirati Arabi Uniti, mentre forze israeliane e statunitensi hanno risposto con attacchi mirati. In questo contesto è avvenuta l’operazione di recupero di un militare statunitense la cui aeromobile è precipitata in territorio iraniano; media internazionali hanno riferito che alcuni aerei impiegati nella missione sono stati distrutti per impedire la cattura, e l’Iran ha rivendicato la distruzione di velivoli coinvolti nell’azione.

Impatto sulle infrastrutture e sui civili

Gli attacchi hanno interessato anche impianti energetici e siti civili: sono stati segnalati danni a centri petrolchimici e al complesso South Pars a Asaluyeh, così come colpi contro il reattore di Bushehr, sollevando timori per possibili perdite radioattive. L’Autorità iraniana per l’energia atomica ha espresso preoccupazione per il rischio di contaminazione, chiedendo l’intervento dell’IAEA.

Reazioni regionali e internazionali

La minaccia di Trump di colpire ponti e centrali elettriche in Iran, insieme all’ultimatum sullo Stretto, ha suscitato condanne e richieste di moderazione. La Russia ha invitato Washington ad abbandonare il linguaggio delle ultime richieste e a tornare al dialogo, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di ostacolare i tentativi di pace. Il governo degli Emirati e le autorità del Kuwait hanno confermato di aver intercettato ondate di missili e droni diretti alle loro coste.

Conseguenze economiche

Il blocco e i raid hanno avuto un immediato riflesso sui mercati: il petrolio ha aperto in rialzo, con il benchmark statunitense West Texas Intermediate segnalato in aumento dell’1,86% a 113,62 dollari al barile e il Brent oltre i 110 dollari. Gli analisti avvertono che la persistenza delle ostilità potrebbe aggravare ulteriormente i prezzi e ripercuotersi sull’economia mondiale.

Scenario e possibili sviluppi

Lo stato attuale suggerisce due strade: un avvicinamento negoziale con concessioni reciproche oppure una prosecuzione dell’escalation militare che amplierebbe il conflitto. Fonti diplomatiche indicano che l’ipotesi di una tregua di 45 giorni era stata valutata come opzione, ma non è stata ancora approvata ufficialmente dalla Casa Bianca. Nel frattempo, Teheran mantiene una posizione rigida, rifiutando soluzioni temporanee che non soddisfino le sue condizioni.

In un contesto così volatile, la chiave per ridurre la tensione rimane la ripresa di canali diplomatici credibili e la presenza di mediatori accettati da tutte le parti. Il futuro dello Stretto di Hormuz, arteria vitale per l’energia globale, dipenderà dal compromesso tra esigenze di sicurezza, pressioni economiche e volontà politica delle nazioni coinvolte.