A Porta a Porta si è sviluppato un acceso confronto tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano. Ecco tutti i dettagli.

Il confronto politico in televisione continua a generare momenti di forte tensione, soprattutto nei programmi di approfondimento del servizio pubblico dove il dibattito tra ospiti e conduttori può rapidamente trasformarsi in scontro diretto. È quanto accaduto anche nello studio di Porta a Porta, dove Bruno Vespa e il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta.

Scontro acceso in diretta tra Vespa e Provenzano a Porta a Porta

Durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile, lo studio televisivo si è trasformato in un teatro di forte tensione tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano. Il confronto è esploso nel corso di una discussione già animata con il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, quando il conduttore è intervenuto per richiamare l’ordine dei tempi di parola.

Vespa ha infatti interrotto più volte l’esponente dem, ribadendo con fermezza: “Scusi, Provenzano… Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare… Se lui parla e lei interrompe…”.

Il botta e risposta si è rapidamente inasprito quando Provenzano ha difeso il proprio diritto a intervenire: “Stavamo interloquendo, è legittimo, siamo in uno studio democratico”. A quel punto il conduttore ha alzato ulteriormente i toni, provocando l’ospite con la frase: “Vuol venire al posto mio?”. La replica del deputato, ironica ma pungente, ha contribuito a irrigidire il clima: “Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte...”, con riferimento ai posti riservati agli esponenti del centrodestra presenti in studio.

La tensione è poi esplosa quando Vespa, visibilmente contrariato, ha replicato in maniera perentoria: “Questo non glielo consento! Lei mi deve trovare una trasmissione… con quello che vedete in giro con la par condicio… Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri!”. Nel frattempo Provenzano ha tentato di riportare il confronto su toni più distesi: “Dottor Vespa… abbia pazienza...”, senza riuscire però a interrompere la spirale di tensione. L’episodio ha attirato l’attenzione anche degli altri ospiti presenti in studio, tra cui esponenti politici e giornalisti, che hanno assistito allo scambio senza riuscire a riportare la calma.

Scontro Vespa-Provenzano a Porta a Porta: reazioni politiche e scontro istituzionale

La polemica non si è fermata allo studio televisivo, ma ha immediatamente travalicato il dibattito mediatico. I rappresentanti del Partito Democratico in Commissione di Vigilanza Rai hanno definito l’accaduto “inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno Vespa contro il deputato del Pd, Peppe Provenzano, nella puntata di ieri di Porta a Porta”, chiedendo una presa di posizione dell’azienda pubblica. Nella stessa nota hanno aggiunto: “Comprendiamo il nervosismo nel governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”, sottolineando anche il tema dell’imparzialità del servizio televisivo.

Sul fronte opposto, diversi esponenti del centrodestra hanno difeso il conduttore, parlando di attacchi politici e di tentativi di delegittimazione. Giovanni Donzelli ha accusato il Pd di voler “fare liste di proscrizione in Rai”, mentre altri parlamentari di Fratelli d’Italia, tra cui Francesco Filini e Gaetano Bignami, hanno ribadito il sostegno a Vespa, definendolo un professionista corretto e storicamente equilibrato. In parallelo, il sindacato dei giornalisti Usigrai ha criticato duramente il conduttore, sostenendo che “Che Vespa da tempo si sia spogliato dei panni del giornalista per indossare quelli del tifoso del governo di turno è pacifico per chiunque”, contestando anche il suo presunto ruolo privilegiato nel servizio pubblico.

Lo stesso Vespa, intervenendo con una nota, ha respinto le accuse e difeso la linea editoriale della trasmissione, ricordando il ruolo della par condicio e la presenza equilibrata dei partiti: “Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (in questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito)”. Ha poi aggiunto di comprendere “il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai”, ma ha contestato con decisione le accuse personali rivoltegli.

Nel complesso, l’episodio ha riacceso il dibattito sul rapporto tra politica e informazione televisiva, riportando al centro dell’attenzione il tema dell’equilibrio del servizio pubblico e dei toni sempre più tesi nel confronto politico in tv.