Bruno Vespa è il volto simbolo di Rai 1 ormai presenza fissa in diverse fasce orarie della serata sul primo canale dapprima con il suo fast-talk “5 Minuti” e più tardi con l’intramontabile “Porta a Porta” sarebbe proprio legata a “Porta a Porta” l’atmosfera di tensione che si è creata negli studi della tv di stato.

Bruno Vespa e il suo ruolo centrale nell’after prime time

Bruno Vespa è da anni il volto fisso della programmazione notturna di Rai 1 con il suo talk show “Porta a Porta” dove invita ospiti di grande calibro per affrontare i temi del momento.

Un programma, questo, che è molto apprezzato dagli ascoltatori nonostante venga trasmesso in un orario dove gran parte del pubblico è assente perché o a letto o impegnato fuori casa.

Difatti ha anche traslato la trasmissione in prima serata per provare a combattere il dominio delle Fiction presenti sull’emittente televisiva rivale, scelta che non ha pagato, riportando il programma alla versione classica.

Tuttavia è scattata una battaglia con un programma appartenente alla stessa rete televisiva, reo secondo Vespa di rubare ascolti al suo talk show.

Ore 14 Sera nel mirino del grande conduttore

Ieri Bruno Vespa ha fatto mandare in onda la puntata in omaggio al 30esimo anniversario di “Porta a Porta” che avrebbe dovuto portare un buon numero di ascolti considerato la portata del programma.

Dati Auditel alla mano purtroppo non è andata come sperato, da qui l’urgenza di far pressione sulla RAI per un cambiamento, o meglio, l’eliminazione di un programma diventato un must del giovedì sera.

Il programma in questione come rivelato da CaffeinaMagazine.it è “Ore 14 Sera” talk di approfondimento in onda il giovedì sera alle 21:30. Milo Infante, il conduttore, prolungava la sua presenza live sino a dopo le 00:30 andando a scontrarsi direttamente con “Porta a Porta”.

Una situazione insostenibile per Bruno Vespa, che dopo svariate telefonate è riuscito a far terminare il programma di Rai 2 al secondo con il proprio ingresso in TV.

Ora bisognerà capire se questa scelta pagherà in termini di ascolti o se invece sia stata vana. Una cosa è certa, l’esperienza, la storia e il ruolo di peso sono state essenziali per un cambiamento così importante.