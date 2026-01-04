Confronto infuocato tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci su Rai 1

Un pomeriggio movimentato è quello che si è vissuto nello studio di Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi, dove è scoppiata una furiosa discussione tra due importanti figure del panorama televisivo: Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. Non è la prima volta che le due donne si trovano a confrontarsi su temi di rilevanza sociale, ma questo dibattito in particolare ha acceso gli animi dei presenti.

Il tema della disparità di genere

Il confronto è iniziato con Bortone che ha portato in studio delle statistiche allarmanti riguardo il divario di genere. Ha sottolineato come il 70% dei lavori meno qualificati sia svolto da donne, evidenziando che, nonostante ciò, le retribuzioni non riflettono questa realtà. “Le donne si trovano spesso a ricoprire ruoli di minor prestigio rispetto agli uomini”, ha affermato la giornalista.

La risposta di Lambertucci

In risposta, Lambertucci ha avanzato una tesi ottimistica, sostenendo che “le donne sono sempre più avanti e presto supereranno gli uomini anche in termini di stipendio”. Ha messo in risalto le capacità delle donne, affermando che “stiamo superando gli uomini in molti settori”. Tuttavia, Bortone non ha tardato a ribattere, esortando Lambertucci a fornire prove concrete riguardo la presenza femminile in ruoli di leadership.

Le prove e le opinioni contrapposte

La discussione è divenuta rapidamente accesa, con Bortone che ha esclamato: “Divento pazza! È la tua opinione contro i dati. Dimmi quali donne occupano ruoli apicali.” Lambertucci ha tentato di mantenere una visione più generale, affermando che “le donne stanno facendo progressi straordinari”. Ma Bortone, forte delle sue informazioni, ha continuato a snocciolare dati, rivelando che il tasso di occupazione femminile in Italia è al 53%, mentre quello maschile è al 70%.

Il lavoro domestico e le sue implicazioni

Il dibattito si è poi spostato sul tema del lavoro domestico, con Bortone che ha citato un dato preoccupante: solo il 2.8% degli uomini condivide le responsabilità di cura in famiglia. La risposta di Lambertucci ha messo in luce una visione tradizionale: “Non puoi pretendere che gli uomini si comportino come donne.” Questa affermazione ha scatenato la reazione di Bortone, che ha ribattuto: “Le donne lavorano e poi tornano a casa per fare anche la serva?”

Un confronto personale e le conclusioni

La tensione è aumentata ulteriormente quando Bortone ha portato la discussione su un piano personale, dicendo a Lambertucci: “Cresci, non saresti qui se non avessi avuto la tua voglia di affermarti.” Lambertucci ha cercato di stemperare i toni, esclamando: “Cominciamo l’anno in santa pace.” Ma le parole di Bortone, che ha accusato Lambertucci di non essere una vera femminista, hanno suscitato una reazione veemente. “Se c’è una che ha amato le donne tutta la vita sono io, e non solo a parole”, ha risposto Lambertucci, visibilmente irritata.

La conduttrice Isoardi ha tentato di riportare la calma, ma il clima rimaneva teso. Il dibattito si è concluso senza un vero accordo, lasciando aperte le questioni sulla disparità di genere e sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Questo episodio ha dimostrato quanto sia necessario continuare a discutere e affrontare queste tematiche per trovare soluzioni concrete.