Roma, 21 lug (Adnkronos) – "Auspico massimo impegno per la ripartenza in classe per tutti, c'è bisogno di socialità, di stare insieme. La scuola non può essere esclusivamente Dad. Da settembre, da subito, il lavoro che si deve fare è per riavere tutti i ragazzi in classe".

Lo ha detto Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio.