I carabinieri del Nas di Treviso stanno eseguendo delle verifiche presso la mensa della scuola primaria di San Cipriano, situata nel piccolo comune di Roncade, in provincia di Treviso. I controlli sono scattati dopo che ieri sono state scoperti dei vermi nella pasta al pomodoro servita agli alunni.

Scuola nel Trevigiano, pasta contaminata da vermi

“Abbiamo contattato subito il biologo per il controllo del servizio, il quale ha raccolto campioni e li ha inviati al Servizio igiene alimentare e nutrizione dell’Usl 2. E’ un fatto gravissimo, la ditta ha già avuto segnalazioni. La soglia di attenzione dell’amministrazione è altissima, gli esami di controllo necessari sono già in fase di esecuzione e ne attendiamo gli esiti. Chiederemo spiegazioni e valuteremo l’iter per garantire i nostri bambini“, ha dichiarato il sindaco di Roncade Marco Donadei.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le insegnanti presenti durante il pranzo hanno prontamente fotografato i vermi trovate nella pasta, avvisando subito il comitato mensa. Quest’ultimo ha preso in carico la situazione, notificando immediatamente l’accaduto a tutte le famiglie degli alunni coinvolti.

Scuola nel Trevigiano, pasta contaminata da vermi: nessuna risposta dall’azienda

L’azienda al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Dal suo sito ufficiale, però, emerge che ci sono difficoltà organizzative, come indicato in un avviso che segnala una modifica del menù a causa di problemi nell’approvvigionamento.

Nel novembre 2022, a Casale sul Sile, erano stati trovati filamenti metallici in una crema di carote servita dalla stessa azienda che gestisce il servizio mensa a Roncade. Nonostante le proteste in diversi Comuni e la risoluzione del contratto a Casale, la multinazionale aveva ottenuto nuovi appalti, incluso quello di Roncade, dove aveva sostituito la Ristorazione Ottavian.