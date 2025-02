3 anziani morti e altre 111 persone ricoverate per intossicazione dopo aver m...

ASL e Carabinieri stanno indagando per capire le motivazioni che hanno portato a questa intossicazione di massa nelle RSA del fiorentino.

Tre anziani sono morti all’interno di una RSA in provincia di Firenze dopo aver consumato un pasto, altri 111 ospiti della medesima struttura hanno accusato dei forti dolori e sono stati ricoverati in ospedale. E’ stata aperta un’indagine per stabilire che cosa abbia portato a questa situazione.

RSA Firenze, 3 anziani morti, 111 intossicati

Nella giornata di lunedì gli ospiti di una RSA in provincia di Firenze avevano consumato, come fanno abitualmente, il pasto molto probabilmente il pranzo. Poco dopo i primi ospiti hanno sentito forti dolori e alcuni di questi sono anche stati ricoverati.

Due addirittura sono morti perché non hanno retto, un terzo è venuto a mancare nella giornata di giovedì dopo aver lottato in ospedale per sopravvivere.

ASL Toscana ha aperto un’indagine

La ASL della Toscana ha aperto un’inchiesta su questo caso perché ben 114 ospiti su 173, di quattro case di riposo fiorentine, rifornite dal medesimo centro cottura, sono stati male accusando sintomi da intossicazione alimentare (diarrea-vomito).

Il sospetto principale è che vi siano state anomalie nella cottura dei pasti forniti e che questo sia stata la principale motivazione dei casi che si sono verificati.

Per precauzione il centro cottura è stato chiuso e ora gli agenti delle Forze dell’Ordine stanno indagando al fine di comprendere cosa sia accaduto e di chi siano le responsabilità.