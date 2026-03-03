Semifinale di Coppa Italia: Como e Inter chiudono sull'0-0 e decidono tutto a San Siro

Semifinale di Coppa Italia: Como e Inter chiudono sull'0-0 e decidono tutto a...

Semifinale di Coppa Italia: Como e Inter chiudono sull'0-0 e decidono tutto a...

Como e Inter si fermano sull'0-0 nell'andata di Coppa Italia: i lariani hanno creato di più, l'Inter ha colpito un palo e il ritorno a San Siro deciderà la finalista

Como e Inter hanno pareggiato 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia allo stadio Giuseppe Sinigaglia, risultato che mantiene in equilibrio la contesa e rinvia ogni verdetto al match di ritorno. La partita ha visto fasi di predominio dei padroni di casa alternate a periodi di controllo nerazzurro, con episodi chiave potenzialmente decisivi per il confronto di ritorno a Milano.

Nel corso dei novanta minuti entrambe le formazioni hanno prodotto tentativi concreti: il Como ha costruito con continuità nel primo tempo, mentre l’Inter è apparsa più incisiva nelle ripartenze, sfiorando il vantaggio anche con un legno. L’1-0 rimane l’obiettivo di entrambe le squadre; la strategia offensiva potrà tuttavia subire adattamenti in vista della gara di ritorno, dove ogni episodio avrà rilievo maggiore.

Il primo tempo: Como padrone del gioco

Il Como ha preso l’iniziativa nei primi quarantacinque minuti, esercitando una pressione alta costante sulle linee avversarie. La squadra lariane ha guadagnato metri grazie a una circolazione di palla fluida e a ripetute incursioni sulle fasce. L’azione ha cercato sistematicamente l’imbucata per gli attaccanti, mentre l’Inter ha ceduto spazio in fase di costruzione. Al 17′ una disattenzione difensiva dell’Inter ha generato la prima occasione chiara: l’errore nello sviluppo ha favorito Vojvoda, che si è presentato a tu per tu con il portiere ma non ha trovato il gol per l’intervento provvidenziale di un difensore. La gestione del possesso da parte del Como ha imposto il ritmo della partita, con possibili aggiustamenti tattici pensati in vista del ritorno, quando ogni episodio assumerà maggiore rilevanza.

Occasioni e pressing

La squadra guidata da Cesc Fàbregas ha mantenuto la pressione per tutta la prima frazione. Poco prima dell’intervallo l’azione personale di Vojvoda ha portato a un traversone in area. Il centravanti del Como ha attraversato la zona di tiro senza trovare compagni pronti alla deviazione. L’occasione mancata ha lasciato il risultato in equilibrio e confermato il predominio territoriale lariane.

Ripresa: l’Inter risponde e un palo che pesa

All’inizio della ripresa l’Inter è uscita con maggiore propulsione offensiva. Al 46′ una progressione ha portato a un tiro di Darmian da posizione defilata, con il pallone che ha colpito il palo esterno. L’episodio ha inciso sull’inerzia del match, favorendo un periodo di maggiore iniziativa nerazzurra nella fase centrale del secondo tempo. Il confronto resta aperto in vista del ritorno, dove ogni episodio assumerà rilevanza decisiva.

La chance del Como e la gestione finale

Dopo il legno, il Como ha avuto un’altra opportunità nitida con Alex Valle. Il giocatore è stato servito su un cross basso ma non ha trovato la giusta calibrazione per la conclusione. Quella azione è stata l’ultimo vero brivido del match. Negli ultimi venti minuti l’Inter ha mantenuto costantemente il possesso palla. Tuttavia la supremazia territoriale non si è tradotta in tiri realmente pericolosi. La gestione finale della squadra milanese è apparsa orientata al controllo del risultato più che alla ricerca del gol. Il confronto resta aperto in vista del ritorno, dove ogni episodio potrà risultare determinante.

Implicazioni per il ritorno e valutazioni tattiche

Il pareggio lascia domande sulla strategia da adottare nel match di ritorno. Il Como, autore della costruzione più propositiva, potrà decidere di mantenere un atteggiamento offensivo per sfruttare gli spazi concessi in trasferta. L’Inter dovrà invece focalizzarsi sulla concretezza offensiva e sulla capacità di trasformare il possesso palla

I dati raccontano una storia interessante sulla gestione delle energie e sull’impatto dei cambi nel finale. La lettura delle sostituzioni e la capacità di riaprire la partita negli ultimi trenta minuti saranno elementi decisivi nel ritorno. Il Como ha mostrato qualità nel palleggio e nella costruzione dal basso; l’Inter può invece puntare su passaggi verticali e sulle giocate individuali per rompere gli equilibri. Il risultato del ritorno determinerà l’accesso al turno successivo della competizione.

Prospettive per il ritorno

Il pareggio senza reti mantiene aperto il discorso qualificazione e sposta la decisione sul match di ritorno a San Siro. La partita d’andata ha evidenziato soprattutto la capacità difensiva e l’attenzione tattica di entrambe le squadre. Le scelte dei due allenatori, in termini di assetto e rotazioni, risulteranno determinanti alla ripresa della competizione.

L’assenza di gol non cancella gli spunti emersi sul piano strategico e sulla gestione delle fasi di gioco. Gli staff tecnici dovranno valutare possibili aggiustamenti offensivi senza compromettere l’equilibrio mostrato. Il risultato del ritorno determinerà l’accesso al turno successivo della competizione e resta l’elemento decisivo per la definizione del tabellone.