Senato: domenica concerto di Natale diretto da Muti alla presenza di Mattarella

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Domenica 22 dicembre l'Aula di Palazzo Madama ospiterà il tradizionale Concerto di Natale. L'evento sarà aperto dall'Inno d'Italia e dall'indirizzo di saluto del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra le autorità ospiti, sono previsti il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente facente funzioni della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il Maestro Riccardo Muti dirigerà l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

In programma, l'ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet. Il Maestro Muti ha già diretto 4 volte il Concerto di Natale nell'Aula del Senato: nel 2005, 2009, 2012 e 2019. Per l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini è il quarto ritorno a Palazzo Madama, sempre con la direzione del Maestro Muti. Per l'Orchestra, in particolare, il concerto di domenica sarà l'occasione per celebrare i venti anni dalla propria fondazione, avvenuta nel 2004 per iniziativa del Maestro Muti. L'evento, condotto da Milly Carlucci, sarà trasmesso in diretta da Rai 1 a cura di Rai Cultura, a partire dalle ore 12.20 circa, al termine della Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro. Come sempre, l'incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.