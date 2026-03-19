Senegal e Marocco: quando il verdetto dell'Afcon mette alla prova un rapporto storico

Il contenzioso sull'assegnazione del titolo ha innescato ricorsi, accuse di corruzione e un potenziale raffreddamento dei rapporti tra Senegal e Marocco

La scelta della Confederation of African Football (CAF) di togliere il titolo al Senegal e dichiarare vincitore il Marocco ha scatenato una reazione a catena che travalica il solo ambito calcistico. Sul campo, la partita si era conclusa con una vittoria senegalese dopo un episodio controverso: un gol annullato ai senegalesi, la decisione arbitrale su un rigore contestato, il temporaneo ritiro dei giocatori negli spogliatoi, il ritorno in campo, il rigore sbagliato e il successo in *extra time*. In seguito, l’organo d’appello della CAF ha stabilito che la squadra senegalese aveva lasciato il campo senza l’autorizzazione dell’arbitro e ha assegnato un 3-0 a tavolino al Marocco, provocando lo shock tra i tifosi e le istituzioni senegalesi.

Di fronte alla sentenza, il governo del Senegal e la Federazione senegalese di calcio hanno annunciato l’intenzione di percorrere “tutte le vie legali appropriate”, incaricando avvocati per un possibile ricorso davanti al Corte arbitrale dello sport (CAS). Le autorità hanno anche chiesto un’inchiesta internazionale su quella che definiscono “sospetta corruzione” nella governance del calcio africano. Parallelamente, migliaia di sostenitori hanno reagito tra incredulità e rabbia, mentre in alcune giurisdizioni si sono registrati arresti e processi legati agli incidenti avvenuti durante la finale.

Le ragioni del contenzioso

Al centro della disputa c’è la valutazione delle regole di gioco e della condotta in campo: l’appello della CAF si è fondato sull’affermazione che i senegalesi abbiano abbandonato il terreno di gioco senza il permesso dell’arbitro, comportamento che avrebbe costituito motivo per la sconfitta a tavolino. Dal punto di vista senegalese, invece, la decisione è percepita come ingiusta e priva di fondamento tecnico-giuridico, con la Federazione pronta a sostenere che le decisioni arbitrali prese in partita non possano essere ribaltate in modo tale da cancellare il risultato sportivo finale. Esperti di diritto sportivo sottolineano che il ricorso al CAS potrebbe invocare principi contenuti nelle norme dell’IFAB e nei regolamenti FIFA, ma che l’esito non è scontato e può richiedere tempi lunghi.

Aspetti regolamentari e possibili argomentazioni

Il procedimento davanti al CAS potrebbe ruotare su questioni tecniche come la finalità delle regole disciplinari, la competenza della CAF a esercitare sanzioni dopo la conclusione della partita e il valore probatorio di documenti e testimonianze. Alcuni analisti ipotizzano che il Senegal sosterrà che le decisioni arbitrali sono definitive una volta terminata la gara, citando principi di certezza del risultato. Dall’altra parte, la CAF potrebbe argomentare che l’uscita dal campo configurava una violazione procedurale grave, giustificando l’annullamento del risultato.

Impatto politico, economico e sociale

Il caso non si limita ai confini dello stadio: la tensione rischia di intaccare legami decennali tra i due paesi. Senegal e Marocco condividono radici religiose e culturali, con la diffusione della confraternita Tijaniyyah e intensi rapporti commerciali, inclusi investimenti marocchini nei settori bancario e agricolo senegalesi. Le relazioni umane, la migrazione e gli scambi accademici rappresentano un tessuto connettivo che ora appare vulnerabile. Episodi giudiziari, come la condanna a pene detentive per alcuni tifosi arrestati in occasione della finale, hanno alimentato sentimenti di solidarietà e risentimento nel Senegal, mentre messaggi e reazioni a livello popolare in alcune città marocchine testimoniano un raffreddamento dei rapporti interpersonali.

Reazioni ufficiali e rassicurazioni

Per contenere le tensioni, l’ambasciata del Marocco a Dakar ha invitato alla calma, ricordando che si tratta “solo di una partita” e sollecitando responsabilità e moderazione da parte dei connazionali. D’altro canto, dirigenti e leader di tifoserie senegalesi hanno chiesto che la questione venga chiarita con trasparenza per evitare un’escalation diplomatica. Il presidente della CAF ha pubblicamente difeso l’ente, negando favoritismi verso alcun paese, ma la percezione di parte del pubblico resta critica e alimenta richieste di riforme nella governance del calcio africano.

Cosa può succedere e quali scenari considerare

Il futuro prossimo può seguire diversi percorsi: il CAS potrebbe annullare la decisione della CAF, confermarla o rinviare la questione a ulteriori indagini, con conseguenze diverse per la credibilità degli organi sportivi africani. In uno scenario prolungato, la disputa legale potrebbe durare mesi e incidere sulle relazioni diplomatiche e sugli investimenti bilaterali. In alternativa, gesti di distensione, come scambi culturali rafforzati o iniziative comuni di dialogo tra federazioni e governi, potrebbero contribuire a ricostruire fiducia e a separare il campo sportivo dalle tensioni politiche.

In definitiva, la vicenda sottolinea quanto lo sport possa essere specchio di dinamiche più ampie: la controversia sul titolo dell’Afcon non è solo una disputa regolamentare, ma una sfida sulla trasparenza, sul rispetto dei processi e sulla capacità delle istituzioni di mantenere il patrimonio di relazioni costruito nel tempo tra Senegal e Marocco.