Il gatto star di TikTok @sensej_cat segue il suo padrone ovunque lui vada, dalle sfilate di moda alla metro di Milano. Lui è sempre al suo fianco e attira l'attenzione di tutti, pronti a dargli qualche coccola e a fargli qualche foto. In fin dei conti, chi l'ha detto che un gatto deve per forza stare in casa?