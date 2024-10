Il sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro

Recentemente, un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di due carichi di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno intercettato due container sospetti, che trasportavano succo di ananas e sacchi di sesamo. All’interno di questi, sono stati trovati circa 790 chili di cocaina, il cui valore stimato sul mercato è di circa 120 milioni di euro.

Le modalità di controllo e ispezione

L’operazione è stata condotta nell’ambito delle ordinarie procedure di controllo ai varchi doganali. Le autorità eseguono ispezioni dettagliate su una parte significativa dei container in transito, utilizzando anche unità cinofile per garantire un monitoraggio efficace. Questo approccio ha dimostrato di essere fondamentale nel contrasto ai traffici illeciti, specialmente in un porto strategico come Gioia Tauro, che continua a rimanere un crocevia per attività criminali.

Statistiche sui sequestri nel 2024

Nel corso del 2024, il porto di Gioia Tauro ha già visto il sequestro di circa 3,8 tonnellate di cocaina. Questo dato evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga e nel proteggere la comunità. La Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane hanno predisposto un dispositivo di controllo robusto per affrontare questa problematica, dimostrando che la lotta contro il narcotraffico è una priorità assoluta.