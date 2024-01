Serbia: famiglia leader opposizione picchiato in carcere, 'è parzialmente paralizzato'

Serbia: famiglia leader opposizione picchiato in carcere, 'è parz...

Belgrado, 11 gen. (Adnkronos) – La famiglia del leader dell'opposizione serba, che sarebbe stato picchiato mentre era in detenzione dai servizi segreti serbi, afferma che Nikola Sandulović è rimasto parzialmente paralizzato.

In un'aggressione che ha alimentato i timori sul futuro della democrazia nel paese, la famiglia del leader politico afferma che è stato portato via da casa sua il 3 gennaio dopo aver chiesto scusa per i crimini commessi dai serbi contro gli albanesi durante la guerra d'indipendenza del Kosovo nel 1988 e 1989.

Ieri, dopo la prima visita familiare consentita, la figlia di Sandulović, Karla, ha chiesto che suo padre fosse trasferito in un ospedale civile dalla struttura militare dove era detenuto a Belgrado. “È comunicativo ma è completamente paralizzato sul lato destro; su una sedia a rotelle e in pessime condizioni di salute", ha detto in una dichiarazione rilasciata tramite Michael Polak, avvocato nel Regno Unito e direttore di Justice Abroad.