L’Inter supera l’ostacolo Juventus, a San Siro basta l’autogol di Gatti per piegare 1-0 la Juventus. Inzaghi vola a +4 su Allegri con una partita da recuperare.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz. A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Il primo tempo

L’Inter parte forte prende da subito il predominio del campo, creando diverse occasioni importanti. Ma proprio quando la Juventus sembrava aver tirato fuori la testa i nerazzurri hanno colpito grazie all’autogol di Gatti che ha sbloccato la sfida.

La ripresa

Nel secondo tempo la Juventus di Allegri con coraggio prova l’assalto e crea qualche grattacapo ai nerazzurri, pur senza impiegare mai Sommer. L’Inter trova spazi in contropiede, ma non chiude la partita e nel finale difende con le unghie e con i denti il gol che vale tre punti non decisivi, ma fondamentali nella corsa scudetto.