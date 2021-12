Servizio Civile: enti Scu, 'oltre 22.400 opportunità stanno per finire nel cestino'

Roma, 7 dic. (Labitalia) – "Ci sono 22.458 opportunità di servizio civile che stanno rischiando di finire nel cestino. Questo l’assurdo dato che emerge dal decreto di finanziamento del prossimo bando di Servizio Civile Universale (Scu): infatti, a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, risultano stanziate risorse per 54.181 posizioni".

La denuncia arriva da Cnesc, Csvnet, Forum nazionale servizio civile, Forum nazionale terzo settore, che riuniscono i principali enti di Scu.

"Chiediamo alla Ministra Dadone, al Presidente Draghi e al Parlamento di evitare questo colossale spreco. Sono molti i provvedimenti in Parlamento cui il Governo e i gruppi parlamentari possono attingere per trovare i circa 100 milioni necessari per impegnare 76.639 giovani", concludono le associazioni.