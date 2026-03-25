Shaila Gatta e Alvise Rigo: dalla prima uscita alle paparazzate

In uno degli appuntamenti televisivi più seguiti Shaila Gatta è stata sorpresa nel momento in cui le sono state mostrate delle immagini che la ritraggono in atteggiamenti intimi con Alvise Rigo. L’ospitata a La Volta Buona si è trasformata in una conferma pubblica: la 29enne ha ammesso di conoscere l’attore e ha raccontato come la prima uscita sia stata documentata dai paparazzi senza che lei lo sapesse. La scena ha mescolato stupore, imbarazzo e spiegazioni sul desiderio di riservatezza della ballerina.

L’intervento in studio del direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha portato in diretta gli scatti che mostrano i due protagonisti sorridenti a Milano e poi diretti verso il Lago di Garda. Durante la trasmissione sono emersi dettagli sulla brevità del rapporto: secondo la stessa Gatta si tratterebbe di un rapporto appena iniziato, nato da un primo incontro che è però già finito sotto l’obiettivo dei fotografi.

La conferma pubblica e la risposta emotiva

Alla visione delle immagini Shaila ha reagito con evidente imbarazzo, spiegando di essere una figura nota ma anche «molto vulnerabile alla pressione mediatica». In studio, oltre al direttore del magazine, c’erano anche la conduttrice Caterina Balivo e il volto televisivo Giancarlo Magalli, che ha ironizzato sul cognome della ballerina con una battuta pungente. Lei ha risposto prontamente, ribadendo la propria energia e la voglia di non essere sminuita da queste frecciatine. Nel raccontare l’accaduto, Shaila ha insistito sul fatto che quella con Rigo è una conoscenza recente e su come preferisca mantenere privata la propria sfera sentimentale.

Le immagini e il contesto

Le foto mostrate dal settimanale ritraggono momenti di quotidianità che, però, parlano chiaro: sorrisi, complicità e un bacio prima della partenza verso il lago. Secondo il racconto in trasmissione, quella giornata avrebbe dovuto essere soltanto una semplice uscita, non un servizio fotografico. Il direttore di Oggi ha descritto i due come «due giovani single» in dialogo, mentre Shaila ha precisato che non immaginava che la loro prima uscita sarebbe finita sulle pagine dei giornali. In più passaggi la ballerina ha sottolineato il suo desiderio di tutelare la privacy, anche alla luce di un anno precedente definito «burrascoso».

Un passato recente complicato

Nel confidare la propria vulnerabilità, Shaila ha fatto riferimento indirettamente alla storia d’amore vissuta al grande fratello con lorenzo spolverato, una relazione che le ha lasciato ferite dovute ai commenti e all’esposizione mediatica. Per questo motivo oggi preferisce limitare le dichiarazioni pubbliche sui sentimenti e vivere le prime uscite lontano dai riflettori, anche se la realtà è stata diversa. Il richiamo alla necessità di riservatezza è diventato il fulcro della sua difesa: non si aspettava né di essere fotografata né di essere chiamata a commentare così presto una nuova conoscenza.

La rottura tra Rigo e Elisabetta Canalis

Parallelamente alla confessione di Shaila, si è riaccesa l’attenzione sul rapporto tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis, di cui nelle ultime settimane erano circolate indiscrezioni e alcune immagini. Sebbene la loro relazione non sia mai stata ufficializzata apertamente, le paparazzate avevano più volte avvicinato i due. Negli ultimi giorni, tuttavia, la situazione è sembrata mutare: la pubblicazione delle foto con Gatta e la successiva ammissione pubblica hanno rilanciato l’idea che tra Rigo e Canalis ci sia stata una rottura, forse non priva di tensioni.

La frase al vetriolo di Canalis

Sugli account social Elisabetta Canalis ha pubblicato una riflessione che molti hanno interpretato come una frecciata all’indirizzo di chi intrattiene rapporti affettivi confusi: «Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante». La citazione, rilanciata da diversi utenti e cronisti, ha alimentato il sospetto che la rottura con Rigo non sia stata serena e che dietro lo sfogo ci sia del rancore per comportamenti giudicati poco rispettosi.

In conclusione, la conferma di Shaila Gatta a La Volta Buona ha spostato l’attenzione su un intreccio che unisce nuovi inizi, vecchie ferite e messaggi social che non lasciano indifferenti. Tra le reazioni in studio, le battute e i commenti sui social, il quadro rimane in divenire: da una parte la volontà di riservatezza di Shaila, dall’altra la risposta pubblica di Elisabetta Canalis, con Alvise Rigo al centro di un gossip destinato a evolversi.