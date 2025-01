La gaffe di Shaila Gatta al Grande Fratello

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia, è diventata uno dei nomi più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello. La sua notorietà non deriva solo dalla sua partecipazione al reality, ma anche da una recente gaffe che ha coinvolto la catena di supermercati Esselunga. Durante una diretta, Gatta ha affermato: “Solo i fessi fanno la spesa da Esselunga”, scatenando una reazione immediata sia tra i telespettatori che sui social media.

La reazione virale di Esselunga

La risposta dell’azienda non si è fatta attendere. In un’epoca in cui la comunicazione sui social è cruciale, Esselunga ha scelto di rispondere con ironia. Attraverso un post che mostrava un gatto, accompagnato dalla frase: “Quando scopri di essere in trend. Qui Gatta ci cova”, il brand ha saputo trasformare una potenziale crisi in un’opportunità di marketing. Questo approccio ha non solo smorzato i toni critici, ma ha anche divertito i follower, dimostrando come l’umorismo possa essere un’arma efficace nella gestione della reputazione aziendale.

Impatto sui social e riflessioni sul marketing

