Shoah, Sami Modiano: "Io sopravvissuto per essere testimone"

Roma, 20 gen. (askanews) – In occasione della Giornata della Memoria che si celebrerà il prossimo 27 gennaio, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato a Palazzo Giustiniani Sami Modiano, deportato ad Auschwitz ma sopravvissuto allo sterminio nazista, che ha incontrato nella Sala della Costituzione gli studenti del Liceo scientifico Morgagni di Roma.

“Ringrazio il presidente La Russa di avermi dato la possibilità di essere qui con i ragazzi per dare la mia testimonianza in questo luogo importantissimo”, ha dichiarato il testimone della Shoah in un breve video relativo all’evento diffuso dalla presidenza del Senato.

Il filmato integrale dell’intervista e dell’incontro verrà trasmesso da Senatotv il 27 gennaio.

“Mi ricordo – ha raccontato Modiano ai microfoni di Senatotv – qualche giorno prima del 27 gennaio che io ho dovuto fare la marcia della morte come hanno fatto molti. Ero un ragazzo di 14 anni, ero distrutto, agonizzavo, però qualcuno ha voluto che io rimanessi in vita. Io sono caduto, nella marcia della morte: non ho ricevuto il colpo di grazia, per quale motivo non lo so, perché là l’ordine preciso era di dare il colpo di grazia, che nessuno doveva testimoniare ai russi di tutto quello che loro avevano creato.

E poi, come ho detto sempre, sono uscito vivo, ma sono uscito vivo chiedendomi perché. E grazie a Dio, sono tanti anni, sono vent’anni che ho capito che dovevo essere anche io un testimone per raccontare quello che è stato”, ha concluso Modiano che ha esortato gli studenti, a fine incontro, ad essere anch’essi “testimoni” della memoria.