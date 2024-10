Domani sera si svolgerà la seconda puntata di Ballando con le Stelle, durante la quale Barbara d’Urso avrà il suo momento da ballerina per una notte. C’è grande attesa per il suo ritorno in Rai, soprattutto per vedere l’incontro con Selvaggia Lucarelli, che ha un rapporto piuttosto teso con lei. Nei giorni scorsi, Selvaggia ha fatto una battuta affermando di non presenziare all’evento perché ha una lezione di pilates. Questo argomento è stato affrontato anche da Caterina Balivo nel suo programma La Volta Buona.

La conferma di Milly Carlucci

Caterina ha poi rivolto una domanda a Milly Carlucci riguardo l’evento: “Posso sapere se ci sarà un’importante puntata di Ballando con le Stelle domani? La giuria sarà al completo? Ho sentito dire che Selvaggia Lucarelli potrebbe saltare l’appuntamento per la sua lezione di pilates”.

Milly Carlucci ha confermato che l’incontro tra Selvaggia e Barbara avverrà.

La presentatrice di Ballando ha voluto tranquillizzare tutti, confermando la presenza di Selvaggia: “Selvaggia parteciperà alla lezione di pilates e arriverà piena di energia per la puntata. La Lucarelli ci sarà, è ufficiale, come la nostra ballerina d’eccezione Barbara d’Urso. Barbara, che ha provato intensamente in questi giorni, si esibirà e avrà l’opportunità di confrontarsi con la giuria. Ci saranno eliminazioni? È possibile, dato il numero dei concorrenti. Chi se ne andrà? Non possiamo saperlo. Bianca Guaccero comincia con un bonus di +30. Ultimo in classifica purtroppo è Furkan, per il dispiacere della nostra Rossella, che però non gli ha assegnato il “tesoretto”. Ha totalizzato solo 17 punti ed è rimasto molto deluso. L’appuntamento è per sabato con tutte le novità”.

Quindi, la reunion avverrà! Ricordiamo che in passato Selvaggia e Barbara hanno collaborato. La Lucarelli ha partecipato a La Fattoria, quando era condotta dalla d’Urso, ed è stata opinionista a Pomeriggio 5 per un certo periodo.

Intanto, Selvaggia ha cominciato a provocare sui social…

