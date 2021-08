Si sposano e fanno visita alla nonna a casa: “Non è potuta venire ma ci aspettava”

La nonna non può partecipare alle nozze della nipote. Proprio per questo motivo la ragazza decide di farle una bellissima sorpresa.

La nonna non può partecipare alle nozze della nipote. Proprio per questo motivo la ragazza decide di farle una bellissima sorpresa che ha attirato in poco tempo l’attenzione del popolo del web, grazie ad un video pubblicato su Tik Tok.

Matrimonio, il gesto d’amore di Alessia

È davvero commovente la storia che arriva dal Napoletano e che ha attirato in poco tempo l’attenzione del popolo del web. Una ragazza di nome Alessia, infatti, nel giorno del suo matrimonio si è resa protagonista di una vicenda che non è passata di certo inosservata. Per l’occasione, infatti, ha voluto fare un vero e proprio gesto d’amore per uno dei pilastri della sua vita.

Matrimonio, la nonna impossibilitata ad andare

In un periodo storico complicato come quello attuale, segnato dal Covid, non può passare inosservato il gesto d’amore di una nipote per la sua nonna. Quest’ultima era impossibilitata a recarsi al matrimonio di Alessia e per questo motivo la ragazza, con tanto di abito bianco e in compagnia del suo sposo, ha voluto fare una sorpresa alla nonna che non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti.

Matrimonio, la sorpresa all’amata nonna

Una vicenda resa nota attraverso un video pubblicato su Tik Tok, che mostra la ragazza percorrere le scale e varcare l’ingresso dell’abitazione fino a raggiungere la nonna ai piedi del letto. A corredo il seguente commento: “Lei che non è potuta venire, ma ci aspettava! Nonna come si fa a non venire da te”.

La storia che ha commosso il web

Un video, quello pubblicato sul profilo TikTok della sposa, che ha ottenuto in poco tempo tantissime visualizzazioni. “Nonna guarda chi ci sta”, dicono i parenti. La nonna, alla vista della nipote, si emoziona e portandosi le mani alla bocca ed esclama: “Ti stavo aspettando. Sono felice”. A quel punto si stringono in un lungo e intenso abbraccio tra gli applausi dei presenti, a loro volta commossi dalla scena. A coronare il tutto la scena della nonna che stringe la mano di sua nipote prima di scattare una foto ricordo assieme.