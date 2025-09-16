Home > Flash news > Sicurezza: Sensi, 'bene Salis su stop taser a Genova, meno propaganda le...

Sicurezza: Sensi, 'bene Salis su stop taser a Genova, meno propaganda letale'

default featured image 3 1200x900

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Bene che Genova non intenda proseguire con l’utilizzo del taser. Brava Silvia Salis. Più sicurezza per i cittadini, meno propaganda letale. Il cattivismo non protegge, uccide". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi. ...

di Pubblicato il

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Bene che Genova non intenda proseguire con l’utilizzo del taser. Brava Silvia Salis. Più sicurezza per i cittadini, meno propaganda letale. Il cattivismo non protegge, uccide". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.