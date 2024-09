"Silverlines" è il titolo del primo singolo da solista di Damiano David. E' la sua prima canzone senza l'accompagnamento dei Maneskin. Qui vi forniamo il testo e la traduzione.

Damiano David, componente dei Maneskin, si lancia in una carriera solista con il singolo "Silverlines". Ha esibito la canzone, disponibile solo digitalmente, per la prima volta di recente, con uno stile completamente rinnovato. Il brano, prodotto da Labrinth, spicca per la sua melodia delicata e moderna, distinguendosi dal rock dei Maneskin. Con "Silverlines", Damiano intraprende un nuovo percorso artistico come solista.

Damiano David, membro dei Maneskin, ha avviato il suo percorso da artista solista con la canzone “Silverlines”. Avvolto in un nuovo stile che sostituisce i tacchi alti e i vestiti audaci con baffi, giacca e cravatta, Damiano ha presentato il pezzo, in inglese, per la prima volta la scorsa notte, disponibile solo in versione digitale. La canzone, componente principale del suo nuovo progetto, è stata attesa per lungo tempo.

“Silverlines” ha una melodia più delicata, urbana e moderna, prodotta dal noto cantautore inglese Labrinth, che ha lavorato precedentemente con grandi artisti come The Weeknd e Beyoncé. La canzone segna una distinzione con le sonorità rock della band romana che, con “Zitti e buoni”, ha ottenuto un successo mondiale nel 2021, vincendo Sanremo e l’Eurovision.

In una dichiarazione, Damiano ha detto: «Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato». Ora, con “Silverlines”, intraprende un nuovo viaggio. Un viaggio che rispecchia nella sua canzone, un viaggio verso un futuro da solista.