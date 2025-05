Nuove nomine al vertice della Lega

Il Consiglio federale della Lega, convocato da Matteo Salvini a Montecitorio, ha ufficializzato le nomine di Silvia Sardone e Roberto Vannacci come nuovi vicesegretari del partito. Questa decisione segna un passo importante nella riorganizzazione interna della Lega, che mira a rafforzare la propria struttura e a rispondere alle sfide politiche attuali.

Con queste nomine, il partito non solo amplia la sua leadership, ma dimostra anche un impegno verso una maggiore rappresentanza femminile, come sottolineato da Salvini stesso.

Il contesto delle nomine

Le nuove nomine sono state rese possibili grazie a un aggiornamento dello statuto del partito, approvato durante l’ultimo congresso tenutosi a Firenze. Questo cambiamento ha introdotto la possibilità di avere un quarto vicesegretario, consentendo così a Sardone e Vannacci di affiancare gli attuali vicesegretari Alberto Stefani e Claudio Durigon, riconfermati nel loro ruolo. La Lega ha espresso soddisfazione per queste scelte, evidenziando l’importanza di una leadership diversificata e competente.

Le dichiarazioni dei leader della Lega

Matteo Salvini ha commentato le nuove nomine, ringraziando Andrea Crippa per il suo lavoro e sottolineando che continuerà a svolgere un ruolo significativo all’interno del partito. Inoltre, il Consiglio federale ha discusso questioni cruciali come la pace fiscale, un obiettivo che la Lega considera irrinunciabile. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato all’incontro, evidenziando l’importanza di tutelare i cittadini in buona fede che hanno ricevuto cartelle esattoriali, mentre si mantiene una linea dura contro i grandi evasori.

Un futuro promettente per la Lega

Simona Baldassarre, Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, ha espresso entusiasmo per le nuove nomine, sottolineando che la scelta di premiare una donna è un segnale positivo per il partito. La Baldassarre ha augurato buon lavoro ai nuovi vicesegretari e ha evidenziato il valore della direzione attuale, che rappresenta una classe dirigente di alto livello. Con queste nuove nomine, la Lega si prepara a guardare al futuro con fiducia, affrontando le sfide politiche con una leadership rinnovata e dinamica.