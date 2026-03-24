Crisi di governo dopo il referendum: Meloni elogia Delmastro e Bartolozzi e sollecita una scelta simile da Santanchè

Crisi di governo dopo il referendum: Meloni elogia Delmastro e Bartolozzi e s...

Crisi di governo dopo il referendum: Meloni elogia Delmastro e Bartolozzi e s...

Meloni ringrazia Delmastro e Bartolozzi per le dimissioni e auspica che Santanchè segua lo stesso criterio di responsabilità istituzionale

Lo scenario politico si è scosso dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia, conclusosi con il 53,7% dei voti contrari, e con le successive reazioni all’interno dell’esecutivo. In questo contesto il presidente del Consiglio ha espresso un giudizio netto sull’uscita di scena di due figure chiave: il sottosegretario Andrea Delmastro e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Dal Palazzo Chigi è arrivato un apprezzamento per la scelta di dimettersi, accompagnato dall’auspicio che la stessa attenzione alla sensibilità istituzionale possa guidare altri membri dell’esecutivo coinvolti in vicende giudiziarie o politiche.

La vicenda ha alimentato un acceso dibattito pubblico e parlamentare, con richieste di chiarezza e responsabilità che attraversano la maggioranza. Al centro delle polemiche ci sono fatti di vario genere: dichiarazioni contro i magistrati attribuite al capo di gabinetto, e legami associativi e fotografici che hanno coinvolto il sottosegretario in inchieste sulla gestione di alcune attività ristorative. In parallelo, il nome della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è finito sotto osservazione per procedimenti giudiziari già aperti e per voci interne alla coalizione che ne mettono in dubbio la permanenza in squadra.

Il caso Delmastro e le motivazioni delle dimissioni

Andrea Delmastro, figura di rilievo all’interno del partito di maggioranza, ha annunciato la consegna delle dimissioni irrevocabili dall’incarico di sottosegretario alla Giustizia motivando la scelta con la volontà di assumersi la responsabilità per una «leggerezza» che ha riconosciuto nonostante il ritenere di non aver compiuto atti illeciti. Nel mirino dell’attenzione giudiziaria sono finite società legate a persone ritenute prestanome di clan locali e alcune attività di ristorazione, tra cui la cosiddetta «Bisteccheria d’Italia» in via Tuscolana. Lo sviluppo delle indagini ha portato gli inquirenti a delegare accertamenti alla Guardia di Finanza per ricostruire la provenienza dei capitali impiegati nelle società coinvolte.

Elementi emersi dalle indagini

Secondo le ricostruzioni, la magistratura ha approfondito la natura dei rapporti tra soci e gestori delle attività, con particolari attenzioni verso operazioni di intestazione fittizia e riciclaggio che coinvolgerebbero più persone. Foto e presenze in locali frequentati da soggetti poi condannati per reati di stampo mafioso hanno alimentato l’indignazione pubblica e le critiche politiche, contribuendo a rendere insostenibile la permanenza di alcune figure ai loro posti. Anche la presenza di scatti che ritraggono Delmastro in compagnia di colleghi o di altri esponenti del ministero ha complicato la narrazione mediatica attorno alla vicenda.

Bartolozzi, le dichiarazioni contro i magistrati e il passo indietro

Giusi Bartolozzi, come capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, si è vista travolta dalle polemiche successive ad affermazioni pubbliche rese in un contesto televisivo locale. Le frasi contro i magistrati hanno sollevato critiche sia dall’opposizione sia da esponenti della stessa maggioranza, inducendola a rassegnare le dimissioni. Il vice ministro Francesco Paolo Sisto ha definito il gesto come una scelta dettata da senso di sensibilità istituzionale, sottolineando il rispetto per la decisione personale dei due dirigenti, pur riconoscendo la difficoltà umana della scelta.

Il peso politico del referendum

La sconfitta referendaria con il 53,7% dei voti contrari ha generato un contraccolpo politico che ha acuito le tensioni interne al governo. Il risultato è stato interpretato da più parti come un campanello d’allarme per l’esecutivo e ha accelerato alcune riflessioni sui profili pubblici dei ministri e sottosegretari. Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi sono state lette come una conseguenza diretta del clima di sfiducia emerso dopo il voto popolare e dalle polemiche mediali che ne hanno seguito le tappe.

L’auspicio su Santanchè e le reazioni politiche

Da Palazzo Chigi è giunto l’auspicio che Daniela Santanchè compia una scelta analoga, nell’ottica della coerenza e della tutela dell’immagine delle istituzioni. La ministra del Turismo è già segnata da procedimenti giudiziari, tra cui un processo a Milano per presunto falso in bilancio legato a società del gruppo Visibilia e l’ipotesi di bancarotta che figura tra le indagini. Fonti vicine a Santanchè dichiarano l’assenza di problemi immediati, ma la sua posizione resta al centro di speculazioni e valutazioni politiche all’interno della maggioranza.

Le reazioni dell’opposizione non si sono fatte attendere: alcuni esponenti del Partito Democratico hanno accusato la presidente del Consiglio di mostrare difficoltà nell’affrontare le conseguenze politiche di questi casi, parlando addirittura di una situazione che fa sorgere dubbi sulla capacità di non essere «ricattabile». Il dibattito si concentra ora su come il governo intenda rispondere al doppio binario di tutela delle istituzioni e rispetto delle garanzie giudiziarie, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e delle scelte personali degli esponenti coinvolti.