Eleonora Daniele è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano e con i suoi programmi è sempre riuscita ad instaurare un rapporto privilegiato con i telespettatori entrando dentro la notizia ma lasciando emergere anche le sue fragilità mostrandosi come una persona normale, andando oltre il personaggio dietro lo schermo e il caso recente ne è la testimonianza perfetta.

Il ricordo del programma nei confronti dell’artista

Il programma condotto da Eleonora Daniele ha incentrato tutta la puntata odierna sulla scomparsa dell’artista, facendo parlare gli ospiti invitati, conoscenti di Paoli che ne hanno tracciato un ritratto reale e profondo.

C’era chi lo dipingeva aperto e disponibile con chiunque, sfatando quella figura di persona scorbutica che gli era stata affibbiata durante gli anni a causa di alcuni episodi poco felici.

Poi la vita privata, i suoi amori e le sue passioni, una su tutte quella per le automobili, la cui collezione nel corso del tempo è stata di altissimo livello. Insomma uno sguardo a tutto tondo su uno degli artisti simbolo della musica italiana del novecento.

Le lacrime di Eleonora Daniele dopo il filmato

In studio è difatti passato un filmato che racchiudeva tutti i momenti più importanti di Gino Paoli in televisione e durante lo scorrere delle immagini è arrivato un frame che vedeva l’artista duettare con la figlia Amanda, nata dalla relazione con Stefania Sandrelli.

Dopo questo filmato Eleonora Daniele si è commossa, lasciandosi andare alle lacrime, salvo poi ricomporsi per dare la linea all’inviato in diretta da Genova, città natale di Paoli, dove si terranno i funerali privati.

L’annuncio del giornalista della decisione di mettere in filodiffusione le canzoni di Paoli a risuonare nel centro città per tutta la giornata odierna. Un momento per avvicinare la collettività al ricordo della figura di questo immenso artista.

Come riporta Caffeinamagazine.it a puntata terminata Eleonora Daniele si è scusata con il pubblico per quel pianto ma “quel filmato con sua figlia era veramente molto emotivo” ha dichiarato, mostrando ai telespettatori la stima e l’affetto che lei come conduttrice nutriva per un uomo che considerava molto più di un conoscente.