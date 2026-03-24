Il referendum sulla giustizia ha rappresentato un passaggio significativo nel dibattito politico nazionale, non solo per il risultato emerso dalle urne, ma anche per le reazioni che ha generato sui social e nei media. In questo contesto si inserisce anche la figura di Enzo Iacchetti, che con un video ironico ha contribuito ad amplificare il confronto pubblico attorno all’esito del voto e alle previsioni disattese, coinvolgendo indirettamente anche altri protagonisti del dibattito come Italo Bocchino.

Italo Bocchino e i pronostici disattesi sul referendum

Al centro della vicenda si trova Italo Bocchino, attuale direttore editoriale del “Secolo d’Italia”, storico ex parlamentare di destra, che alla vigilia del referendum aveva previsto un esito favorevole al fronte del Sì con uno scarto di una decina di punti. Il risultato finale, invece, ha ribaltato le aspettative, portando a una netta affermazione del No e a una conseguente revisione delle analisi iniziali.

Bocchino stesso ha riconosciuto l’errore, dichiarando: “Le mie previsioni sul referendum si sono rivelate sbagliate“. Nel tentativo di spiegare l’esito, ha inoltre sottolineato come la campagna informativa abbia avuto un peso rilevante, sostenendo che “Ha pesato molto una campagna del No costruita soprattutto su una bugia: ‘vogliono mettere i magistrati sotto la politica’“. Nonostante le giustificazioni, l’andamento del voto ha evidenziato uno scarto significativo rispetto alle attese, contribuendo ad alimentare il dibattito politico e mediatico attorno alla consultazione.

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Referendum, Enzo Iacchetti in lacrime per Bocchino: “Che figura di…”

Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, l’attenzione sui social si è rapidamente spostata dalle urne ai commenti dei protagonisti pubblici. Tra questi, Enzo Iacchetti ha attirato particolare interesse per un video condiviso online in cui ha messo in scena una reazione volutamente teatrale e ironica.

Nel filmato, il conduttore simula il pianto mentre commenta l’esito del voto con tono scherzoso: “So che dovrei essere felice perché ha vinto il No – ha detto asciugandosi le lacrime con un fazzoletto – Ma a me dispiace tanto per Bocchino…Aveva detto che vinceva il Sì, il 10% in più…”. Subito dopo, il registro cambia completamente e lascia spazio alla risata, che chiarisce il carattere satirico dell’intervento. A rafforzare il tono provocatorio, Iacchetti conclude con un’espressione colorita: “Che figura di me**a…”.