Referendum Giustizia, avanti il No e Giuseppe Conte esulta: “Ce l’abbiamo fatta”

Con 49.344 sezioni scrutinate su 61.533, il No si attesta al 54,04%, mentre il Sì si ferma al 45,96%. Il quadro complessivo vede dunque il No in vantaggio mentre lo spoglio è ancora in corso.

Con gli ultimi dati, il clima politico è stato segnato da commenti contrastanti, tra soddisfazione per l’esito e letture divergenti sul significato del risultato. “Sembra proprio che il no abbia vinto, io sono molto contento” ha dichiarato Giovanni Bachelet, sottolineando il valore della “battaglia per la difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura”. Nelle sue parole emerge anche un parallelismo storico: “una vittoria come quella della lotta partigiana o del referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica”, evidenziando come l’esito sia stato interpretato come una garanzia collettiva destinata a giovare a tutti nel lungo periodo.

Tra i commenti politici, Giuseppe Conte ha sintetizzato il risultato con una dichiarazione breve ed enfatica: “Ce l’abbiamo fatta, viva la Costituzione”. Anche sul fronte delle mobilitazioni, diverse sigle come Potere al Popolo e il Comitato No Sociale hanno organizzato manifestazioni in varie città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino, con lo slogan “Ha vinto il no. Meloni dimissioni!”, segnalando un clima di forte attivismo nelle piazze.

Dal fronte sindacale, Maurizio Landini (CGIL) ha parlato di un risultato che rappresenta un segnale chiaro: “Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata, non va stravolta, ma va applicata”, aggiungendo che si tratta di “un messaggio di unità” e di “una nuova primavera nel nostro Paese”. Ha inoltre valorizzato la partecipazione al voto e la difesa dell’indipendenza della magistratura come elementi centrali del risultato.

Anche Debora Serracchiani ha espresso soddisfazione sui social, affermando: “Oggi è un bel giorno. Abbiamo vinto! Ha vinto la Costituzione”, sottolineando come i cittadini abbiano difeso attivamente i propri diritti e l’idea stessa di Paese. Dall’altra parte, Paolo Barelli ha invitato al rispetto del voto popolare dichiarando: “Va rispettato il volere dei cittadini”, precisando però che l’esito non incide sulla tenuta del governo.

Tra le letture critiche, Angelo Bonelli ha parlato di una “sconfitta politica” per l’esecutivo, mentre il direttore Alessandro Sallusti ha evidenziato come la campagna referendaria sia stata caratterizzata da toni accesi e contrapposizioni forti, osservando che “abbiamo fatto una campagna a favore di una riforma” e che il confronto si è giocato anche sul piano comunicativo e politico, invitando comunque a una lettura prudente dei risultati.