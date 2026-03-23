Il caso esploso attorno a Pierluigi Diaco dopo la sua posizione favorevole al “sì” sul referendum sulla giustizia ha acceso un dibattito pubblico tra politica, social e mondo dello spettacolo. Gli attacchi ricevuti online hanno trasformato una semplice dichiarazione in una polemica più ampia sulla libertà di espressione e sui limiti del confronto digitale. In questo contesto è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che ha denunciato il clima di aggressività.

Pierluigi Diaco e il voto al referendum sulla giustizia

Rita Dalla Chiesa decide di intervenire pubblicamente dopo una serie di attacchi social che hanno coinvolto Pierluigi Diaco, trasformando una polemica nata online in una questione dal respiro politico e mediatico più ampio. Il punto di partenza è l’intervista rilasciata dal conduttore Rai all’agenzia Adnkronos, nella quale ha dichiarato apertamente il proprio orientamento favorevole al “sì” al referendum sulla giustizia, una posizione coerente con quella del centrodestra e distante dalle linee sostenute da diverse forze di opposizione. Proprio questa chiarezza espositiva ha scatenato una reazione molto dura sui social, dove il confronto politico si è rapidamente degradato in una serie di attacchi personali.

Referendum, Rita Dalla Chiesa difende il collega: “Vigliacchi”

In questo contesto, Rita Dalla Chiesa non si limita a esprimere solidarietà, ma condanna con fermezza il clima generato dagli insulti ricevuti dal conduttore. Tra i messaggi circolati compaiono espressioni fortemente offensive come “servo”, “leccac…”, “sei solo un aiutante dei corrotti”, oltre a contenuti discriminatori di stampo omofobo. Secondo Dalla Chiesa, si è superato il confine del dissenso legittimo per entrare in una dinamica di violenza verbale sistematica. In un passaggio del suo intervento afferma infatti: “Quello che stanno facendo a Diaco è il metodo del bruciare le idee degli altri con la violenza e con la tossicità di chi non è in grado di confrontarsi con nessuno. Nemmeno con se stesso”. Una riflessione che evidenzia come, a suo giudizio, il problema non sia solo politico ma anche culturale, legato alla difficoltà di sostenere un confronto civile nello spazio digitale.

Oltre a rivolgere le proprie critiche agli autori degli insulti, Rita Dalla Chiesa amplia il discorso includendo anche il comportamento di parte del mondo televisivo e dello spettacolo, accusato di non aver preso posizione davanti alla vicenda. Il suo giudizio si concentra su quello che definisce un atteggiamento di passività diffusa, sintetizzato nell’espressione “silenzio vigliacco”. Nel suo intervento dichiara infatti: “E vigliacchi sono i tanti colleghi che si nascondono dietro il silenzio. Basta con questa ipocrisia”. Con queste parole, la deputata evidenzia come, a suo avviso, l’assenza di reazioni pubbliche contribuisca ad alimentare un clima in cui chi viene attaccato rimane isolato.

La riflessione si estende poi a una considerazione più ampia sul vuoto relazionale e valoriale che caratterizzerebbe alcuni ambienti, descritti come privi di “amore, di sentimenti, di gentilezza, di comprensione, di rispetto”. Infine, conclude il proprio messaggio riaffermando la solidarietà a Diaco, definito “un uomo perbene”, sottolineando come il caso non riguardi solo una singola persona ma diventi emblematico del rapporto tra libertà di espressione, responsabilità del dibattito pubblico e qualità del confronto nell’ecosistema mediatico contemporaneo.