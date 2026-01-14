Rita Dalla Chiesa, oggi esponente di Forza Italia, si è emozionata nel ricordare e rendere tributo alle vittime dell'incendio di capodanno a Crans-Montana.

Rita Dalla Chiesa dopo il passato televisivo è approdata in politica nelle file di Forza Italia, nonostante questo cambiamento conserva un ottimo ricordo nel pubblico che l’ha seguita negli anni alla conduzione di un noto programma che ancora oggi ha moltissimi fan. La giornalista non ha trattenuto l’emozione in parlamento mostrando la sua umanità.

La seduta in parlamento in memoria di Crans-Montana

L’aula della Camera dei Deputati ieri era gremita di politici per rendere il doveroso omaggio alle vittime di Crans-Montana. 40 giovani sono rimasti uccisi dall’incendio all’interno del bar “Le Constellation” di cui 6 italiani.

Il cordoglio di tutto l’universo politico è stato davvero unanime, senza distinzione di partiti o idee politche perché dei giovanissimi non dovevano terminare in quel modo le loro vite.

Un evento capace di scuotere le coscienze di tutti ed allo stesso tempo di accendere i riflettori sulla sicurezza delle attività ricreative che, come si è visto, anche all’estero mostrano delle lacune gravissime.

Rita Dalla Chiesa si commuove

A prendere la parola nell’aula anche Rita Dalla Chiesa, in passato giornalista e oggi esponente politica per il partito di Forza Italia.

Lei ha iniziato quello che doveva essere un discorso politico ma è stato subito interrotto dalle lacrime di commozione – “Non riesco più a vedere un caminetto acceso. Non ce la faccio. Dietro le fiamme vedo i volti di quei ragazzi. I familiari devono sapere che sono diventati anche la nostra famiglia“. Ha dichiarato con la voce rotta; come ha riportato The Social Post.

Un messaggio di vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, per un dolore che ha toccato davvero tutti, anche i politici, tutti uniti nella giornata di ieri nel ricordo di quelle vite ingiustamente spezzate.

Per una volta l’aula della Camera è stata un tutt’uno senza distanze e divisioni politiche, mostrando il lato umano dei politici che raramente li ha visti negli ultimi tempi uniti ma in questo caso l’unione ed il rispetto erano gli unici atti da compiere.