La sconfitta al referendum sulla giustizia ha aperto una fase di forte tensione politica, mettendo sotto pressione il governo guidato da Giorgia Meloni. Nel giro di poche ore, il contraccolpo si è tradotto nelle dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove e Giusi Bartolozzi, alimentando il dibattito sulle responsabilità istituzionali ed evidenziando le difficoltà interne alla maggioranza.

Il peso politico del referendum: “Meloni non chiederà la fiducia”

Le dimissioni arrivano subito dopo l’esito negativo del referendum sulla giustizia, che ha respinto la riforma sostenuta dal governo guidato da Giorgia Meloni. Il risultato ha innescato una reazione interna alla maggioranza, con l’obiettivo di contenere le conseguenze politiche della sconfitta. A incidere sulla decisione di Delmastro sono state anche le rivelazioni sui suoi rapporti con ambienti controversi, circostanza che ha amplificato la pressione mediatica e politica. Nonostante il clima teso, fonti governative hanno escluso all’Ansa scenari di crisi, chiarendo che non è previsto un passaggio parlamentare di fiducia né un incontro con il presidente Sergio Mattarella.

Dure, invece, le critiche dell’opposizione: Matteo Renzi ha dichiarato: “La verità è che per dimettersi ci vuole coraggio e dignità…”, aggiungendo: “quando perdi un referendum, qualcuno si deve assumere la responsabilità“. Il quadro che emerge è quello di un governo impegnato a gestire una fase complessa, tra contraccolpi politici e necessità di ristabilire equilibrio.

Terremoto nel Governo dopo il referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi. La situazione

Andrea Delmastro Delle Vedove e Giusi Bartolozzi hanno lasciato i rispettivi incarichi al Ministero della Giustizia, segnando un passaggio delicato all’interno dell’esecutivo. Solo poche ore prima, durante la trasmissione Start su Sky TG24, il ministro Carlo Nordio aveva escluso qualsiasi ipotesi di cambiamenti, affermando: “No, assolutamente“. Tuttavia, la situazione è rapidamente evoluta. Delmastro ha formalizzato la sua scelta spiegando:

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Parallelamente, Bartolozzi ha rimesso il proprio mandato dopo essere finita al centro di polemiche, sia per un’indagine della procura di Roma sia per dichiarazioni critiche verso la magistratura durante la campagna referendaria.