Home > Askanews > Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele

Roma, 5 apr. (askanews) – Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi polmonari. Era stato dimesso pochi giorni fa, il 30 marzo, dallo stesso ospedale dove era stato ricoverato alcuni giorni “per controlli”. “È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione. Però parla, è tutto quello che so”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale della Nato a Bruxelles, ai giornalisti che gli chiedevano delle condizioni del leader e fondatore di Forza Italia. La famiglia del Cavaliere è al San Raffaele, messaggi di auguri sono arrivati da tutto il mondo politico e istituzionale.

Roma, 5 apr. (askanews) - Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi polmonari. Era stato dimesso pochi giorni fa, il 30 marzo, dallo stesso ospedale dove era stato ricoverato alcuni giorni "...