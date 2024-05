Giornata Mondiale dei Bambini, a Roma anche bimbi da Gaza, Betlemme e Gerusalemme

Roma, 25 mag. (askanews) - "Noi vogliamo la pace, siamo venuti per chiedere la pace: bambini di Betlemme, di Gerusalemme e di Gaza siamo qua a chiedere a Papa Francesco di pregare per noi, per la pace. Siamo venuti anche a dire: basta guerra, basta odio, basta vendetta, basta distruzione, vogliamo l...