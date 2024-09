Silvio Campara ha conquistato il cuore di Chiara Ferragni: "Sono stata completamente sopraffatta da lui".

Rumors riguardanti un presunto legame tra Chiara Ferragni e Silvio Campara circolano di nuovo nel mondo del gossip. Secondo il settimanale Oggi, Ferragni e Campara sarebbero diventati ufficialmente una coppia e avrebbero recentemente intrapreso un viaggio riservato in Perù. Una fonte vicina a Ferragni ha rivelato che l'influencer è molto felice dopo la sua rottura matrimoniale con Fedez e si sta impegnando a proteggere la sua pace interiore. Il periodico conferma inoltre che il duo ha compiuto il viaggio in Perù, mantenendo un basso profilo lontano dai paparazzi e dai social media.

Le voci riguardanti Chiara Ferragni e Silvio Campara riecheggiano nuovamente nel mondo del gossip. Esclusivamente per il periodico Oggi, si afferma che i due sono diventati un duo ufficiale. Inoltre, sembrerebbe che di recente si siano concessi un viaggio in Perù, molto chiacchierato dai media del nostro paese. Il settimanale ha rivelato anche alcuni sentimenti che l’influencer di Cremona avrebbe condiviso con le persone a lei più care. L’indiscrezione racconta che l’ex consorte di Fedez sarebbe estremamente felice, dato che il suo cuore ha iniziato a pulsare energicamente dopo la difficile rottura matrimoniale. Precisamente, Oggi sostiene di aver ottenuto queste informazioni grazie a una fonte estremamente affidabile vicina a Ferragni e Campara. Quest’ultima ha rivelato i pensieri che attualmente attraversano la mente dell’influencer: “Finalmente il mio cuore batte nuovamente nel modo giusto. Voglio proteggere con tenacia la pace interiore che ho ritrovato. Non consentirò più che niente o nessuno ostacoli il mio cammino verso la felicità”. In aggiunta, il periodico afferma che Ferragni, insieme al manager veneto, ha effettivamente compiuto il discusso viaggio in Perù. La fonte informativa ha rivelato che Ferragni e Campara sarebbero diventati una coppia stabile, viaggiando a Lima, Cuzco e Panama City, lungi dagli obiettivi dei paparazzi e da sguardi indiscreti, essendo molto cauti nel non divulgare informazioni sui social.