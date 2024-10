Simona Marchini ricorda con gratitudine il ruolo fondamentale di Don Lurio nella sua carriera. Fu lui a farle avere l’opportunità di un provino attraverso una telefonata di Romolo Siena, il regista dei programmi di varietà della Rai. “Devi assolutamente provarci”, le fece sapere. Dopo un momento di sbandamento, un taxi la condusse al provino, dove in pochi giorni tutto si concretizzò. Questa storia è stata condivisa durante la sua partecipazione al programma “Le Ragazze” su Rai Cultura, condotto da Francesca Fialdini, previsto per l’8 ottobre in prima serata.

Nata a Roma nel 1941 in una famiglia di costruttori, Simona è cresciuta con forti ideali antifascisti. Il suo incontro con Don Lurio si rivelò cruciale: lui vide in lei un potenziale straordinario e la spronò a mettersi alla prova. Così nacque il suo primo personaggio, la prostituta Iside Martufoni, leader della Balduina, seguito da altri noti ruoli, come quello della telefonista in “Quelli della Notte”. Nonostante il successo, la vera passione di Simona persiste nell’arte, ereditata dal padre. Attualmente, gestisce con grande successo la galleria d’arte di famiglia, riaperta da lei nel cuore di Roma.