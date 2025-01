Un aneddoto che fa sorridere

Durante una recente apparizione a Domenica In, Simone Di Pasquale, noto per il suo ruolo in Ballando con le Stelle, ha condiviso un aneddoto che ha catturato l’attenzione del pubblico. La conversazione è iniziata quando Rossella Erra ha parlato della gelosia del marito, accennando a come quest’ultimo non fosse molto contento della presenza di Raimondo Todaro nel corpo di ballo. La Erra ha scherzato sul fatto che il marito storceva il naso ogni volta che vedeva i baci di scena tra i ballerini.

La reazione di Di Pasquale

Quando Rossella ha menzionato che anche Simone baciava con tutte le labbra, il ballerino è rimasto visibilmente spiazzato. La sua reazione, un misto di sorpresa e incredulità, ha fatto ridere il pubblico in studio. “Io? A chi?” ha risposto, chiaramente non in grado di riconoscersi nella descrizione fatta dalla collega. Questo scambio di battute ha messo in luce la leggerezza e l’ironia che caratterizzano il mondo dello spettacolo, ma ha anche rivelato un lato più personale della vita di Di Pasquale.

Un passato di malintesi

Di Pasquale ha poi rivelato che la situazione non è nuova per lui. Ha ricordato un episodio passato in cui Rossella aveva creato un “casino” con la sua compagna Maria. Durante una performance con Bianca Gascoigne, un malinteso legato a un bacio di scena aveva portato a un momento di tensione nella sua vita privata. “Quando sono tornato a casa, ho trovato tutto buio e Maria non mi ha parlato fino al giorno dopo”, ha raccontato, evidenziando come le dinamiche del programma possano influenzare le relazioni personali.

La vita dietro le quinte

Questo aneddoto non solo intrattiene, ma offre anche uno sguardo interessante sulla vita dietro le quinte di un programma di successo come Ballando con le Stelle. Le emozioni, le gelosie e i malintesi sono all’ordine del giorno, e i ballerini devono spesso affrontare situazioni delicate. La storia di Di Pasquale è un promemoria di come la vita professionale e quella privata possano intrecciarsi in modi inaspettati, creando momenti di tensione ma anche di grande comicità.